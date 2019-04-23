幸福老後會議／弱勢老人才獨居？一般老人獨居人數最多

2019-04-23 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



人生突破65歲後，將漸漸被社會遺忘嗎？紀錄片「日落之前」導演曾文珍在「幸福老後的樣貌」專家會議中指出，獨老在我們社會真實上演，拍攝紀錄片的過程中，看見台灣存在著世代代溝，兩代間若不願意嘗試理解，孤單的老去將是每個人都可能面對情況。

但若年輕人能漸漸嘗試理解長輩，相互對話，配合長照提供的服務，相信台灣的未來不會再是冷冰冰的老年社會。

根據衛福部社家署2018年統計，我國列冊獨老的人數近4萬5000人，人數最多的縣市為台北市，其次為新北市。雖然大多都會認為弱勢老人獨居機率較高，實際上，一般老人獨居的人數是中低收入戶的3倍。

打開家門後，家中沒有半個人的身影，每當各種節慶，外頭正熱鬧團圓，獨老只能笑看這一切，想盡辦法填滿他人團聚的時光。曾文珍說，被遺落的長輩們，在衛福部的報告中，是不到1公分大小的數字，在現實裡，他們內心孤寂，常自我否定。

接觸獨老議題後，曾文珍發現，現代社會缺乏世代間的互相理解，例如常有朋友嫌惡「長輩圖」，抱怨沒新意、照三餐傳送。但年輕人可不知道，坊間有長輩上電腦課，長輩圖就是他們的上課成果，而且長輩傳圖給兒孫，也是想傳達關心，希望被年輕人肯定。

當老年成為必然，長輩獨留在老舊公寓中，但社區的志工給予他們關懷與服務，他們送的不只是便當，而是一分溫暖，讓獨老忘卻孤單。她說，台灣邁入超高齡化社會，許多投入志工的人都是剛是退休的大哥、大姐，每天短短兩小時，放下滑手機的時間，關懷這群獨老，相互幫助填補獨老們內心的空虛寂寞。