交部：桃機嚴重超載是跟時間賽跑 總體檢報告5月初出爐

2019-04-23 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



桃園機場第一航廈加第二航廈僅能容納3700萬人，去年旅運就高達4653萬，第三航廈主體工遲遲未能順利招標，航廈、跑道、課測等超載問題嚴重，交部坦言「是在跟時間賽跑」。對此，交通部長林佳龍今在與媒體茶敘上表示，機場政策的確要重新檢討，不應把所有航班集中在桃機，應善用台中和高雄機場，至於桃機總體檢報告預計5月初出爐。

林佳龍說，把所有航班集中在桃園確實值得檢討，國際上一個機場一年超過5000萬旅客就飽和，因此會在鄰近地區有其他機場輔助，台灣應該要北中南輔助機場，如台中和高雄機場。

林佳龍說，可預見桃機在第三航廈建好就突破5000萬，並提到交通部現在是用回應式的方式去提供服務，但應該要有長期規畫。他說，台灣作為地球村的世界島，國際往來旅客只會增加，過去保守，等一個完成馬上又不夠用，要有更長遠的規畫，短期先解決常發生的問題，中期往智慧機場努力，長遠航空政策也應該要檢視。

對於關鍵第三航廈遲遲未能招標完成，交通部政務次長王國材說，桃機容量跟時間賽跑，關鍵的第三航廈，去年前部長覺得沒準備好、一直流標不好，所以進度有慢一些，近期會重新上網招標，希望這次可以成功。