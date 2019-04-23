反駁「春遊之亂」 林佳龍：沒有補助住房率恐更糟

2019-04-23 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



觀光局祭出春遊補助方案，台東縣團旅申請部分已滿，各景區團體遊客明顯增加。記者羅紹平／翻攝 分享 facebook 為提振觀光市場，交通部觀光局從去年到現在陸續推出國旅補助，但多次被業者跟學者認為是「大撒幣」，破壞觀光市場行情。交通部長林佳龍今天表示，如果沒有暖冬到春遊補助，旅宿業的業績可能會更糟；林佳龍也反駁外界批評「春遊之亂」，下半年將總結春遊經驗，盼透過國旅補助常態化提升觀光品質。

今年1月觀光局推出擴大暖冬遊國旅補助，觀光局稱各地住房率平均提升二至三成。根據觀光局旅宿網統計，今年1月全台住宿率僅52.5％，較常受到國旅補助的花蓮更只有39.5%、台東49.43％；旅宿業者表示，住房率至少需要超過六成才有獲利空間，但今年1月全台只有台北市住宿率超過六成。

林佳龍今與媒體茶敘，媒體根據官方統計資料詢問林佳龍，全台各地住房率並未因為國旅補助有顯著提升，經費核銷問題更讓業者抱怨連連，交通部還有什麼原因跟理由續推常態性補助？林佳龍表示，「如果沒有暖冬到春遊，旅宿業的業績可能會更糟」，外界曾擔憂年金改革以及陸客減少影響國旅產值，但現在至少沒有因為這些因素受到影響，國旅仍維持不錯的市場規模，住宿率仍維持52%。

林佳龍說，自己親自接觸合法旅宿業者，他們都說業績增加約二至三成，但若是非法或不符標準的旅宿業就無法補助，「這個效果多好， 幫助合法可以補助，讓那些非法的得不到補助，這個政策效益在這裡，業者非常肯定這一點。」

林佳龍表示，業者可以申請補助就代表合法，不合法業者就無法申請，「單單這個效用比去抓非法日租套房還有用，這是政策的間接效果」。