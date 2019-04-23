山手線吵不停 林佳龍曝最新進度

2019-04-23 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



台中市交通局3月19日回覆山手線審查報告，建請中央全額專案補助，圖為海線追分車站。 圖／台中市新聞局提供 分享 facebook 山海環線鐵路計畫（俗稱山手線）可說是交通部長林佳龍一上任便面臨的課題，眼看三個月過去，外界不免關心目前的進度。對此，林佳龍今在與媒體的茶敘上回應，台中市政府已經修改完畢，目前在交通部這邊，審查完後會按程序繼續往下走。

今年一月時，台中市長盧秀燕列席行政院會要求山手線應由中央全額補助且一次核定，林佳龍表示國家的重要建設都有它的程序，必須重新提案送審，因此行政院國發會退回先前交通部報院審查方案，希望交通部請台中市政府，就新的意見形諸文字，按照程序再報上，此舉被外界質疑「退件是卡盧」。

交通部當時發新聞稿說明，盧秀燕對於山手線若有新的想法，需要修改計畫內容後，再重新函報交通部，再由交通部函報行政院，經國發會審查後，行政院方能核定。交通部提到，本計畫經交部審議通過函報行政院，經行政院交國發會審議，該會收集行政院主計總處、財政部、工程會、內政部及環保署等各部會意見，建議依各部會意見退回修正，此程序乃常見審議過程。