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「龍團隊」進駐交通部 林佳龍：唯一標準「用人唯才」

2019-04-23 19:11聯合報 記者侯俐安╱即時報導

交通部長林佳龍今天上任第一百天，上任以來多名過去台中小內閣陸續在交部任職，也讓外界形容交通部有如龍團隊的「影子小內閣」。對於林佳龍的用人哲學，林佳龍今天表示，台中市府有很多優秀人才，也很多人曾在中央服務過，他認為組織有新的人才近來，對發展是正面的，對他來說，唯一的標準就是「用人唯才」。

林佳龍接任交長100天，已陸續替他過去台中市長任內的小內閣安排重要職務，包含台中市建設局前局長黃玉霖接任交部政次、台中市勞動局前局長黃荷婷接任交部參事，觀光局副局長周廷彰、台鐵局副局長馮輝昇，過去也是龍市府要員。台中市長林佳龍最大戰將、台中市新聞局前局長卓冠廷近來也將北上。

不過，對於林佳龍的人事布局，日前陸續有基層表達不滿，包含台鐵工會抗議「龍人馬空降」、觀光局前副局長陳淑慧也曾在臉書開砲。對此，林佳龍今天表示，他唯一的標準是「用人唯才」，他說，市府有很多優秀人才，有的是公務員，也有涉及交通、觀光業務，很多人都在國發會、農委會等中央單位服務過。

林佳龍說，希望各界能以更開闊的心，讓組織能有新的人進來，他相信這是正面的發展，也相信同事們都會全力以赴。

交通部長林佳龍。圖／交通部提供
交通部長林佳龍。圖／交通部提供
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林佳龍台中市內閣

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