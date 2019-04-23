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客運七休一 林佳龍：培訓駕駛才治本

2019-04-23 18:44聯合報 記者侯俐安╱即時報導

勞動部在年前開放鬆綁客運業者七休一，結果交通部長林佳龍表態要求公開名單後，全國49家業者無人申請鬆綁，立委蔣萬安日前批勞動部嚴重失職、勞動部長許銘春也強硬回應「若沒必要就廢止」，對於是否考慮廢止？林佳龍今天強調，「不用急著一次沒用就收回」，盼大家多點耐心一起面對，也協助業者缺工問題。

林佳龍表示，國道客運去申請七休一，是他當交通部長之前就申請了，但他認為「安全是回家唯一的路」，不能在申請後反而讓司機過牢，因此必須有一些配套，他才會要求業者資訊也要揭露、排班表也要先報，現在還有GPS定位，車子走多久都有掌握。盼能藉此增加調度，比如遊覽車生意不好，有3000輛遊覽車可調度。

不過林佳龍也說，各種方式多管齊下，或許現在可解決、但不代表外來可以。對於是否廢止，他表示「我們不急」，要累積更多的經驗，讓大家最後能產生互信基礎來解決，「這也是一例一休逼出來的問題」，也是新的勞動法令衍生的問題，他認為，應先培訓更多的客運司機，讓客運業找得到司機、就不會過勞，不用急著好像一次沒用就收回，「這又有一點太急了」。

他說，培訓更多駕駛員才是治本的方式，這也都是一例一休後產生的衝擊，讓整個七休一都打結了，盼大家多一點耐心、一起面對，協助業者解決缺工問題。

交通部長林佳龍今與媒體茶敘。記者侯俐安／攝影
交通部長林佳龍今與媒體茶敘。記者侯俐安／攝影
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林佳龍勞動部七休一

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