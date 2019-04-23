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總獎金100萬美元 李長榮基金會贊助MIT IIC在台舉辦

2019-04-23 18:39聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

李長榮教育基金會（LCY Education Foundation）宣布贊助首度第四屆麻省理工學院國際融合創新大賽（MIT Inclusive Innovation Challenge, MIT IIC）在台舉辦，以鼓勵台灣創新團隊以更高的社會理想，善用科技將經濟發展惠及到社會弱勢族群。IIC大賽設有四個獎項類別，每個獎項決選獎金為25萬美元，總獎金100萬美元。

李長榮教育基金會表示，今年首度投入麻省理工學院國際融合創新大賽，同時也是給予該賽事支持的唯一台灣企業。作為IIC亞洲區的唯一合作夥伴，基金會期盼透過該賽事讓台灣的創新與國際接軌，將全球視野帶入台灣，同時讓台灣優秀人才站上世界舞台，挖掘出具強烈社會使命感的科技創新團隊與人才，進而協助弱勢族群的經濟發展。

IIC是一項全球性的賽事，旨在推動日益增長的全球創業運動，專注於創造具可行性且可擴展的解決方案，創造有價值的就業機會。IIC大賽設有四個獎項類別，每個獎項決選獎金為25萬美元。

四個獎項分別為：

●提高職能、適才適所（Skill development & Opportunity Matching）：未來的工作將與現在非常不一樣，協助就業人士晉身全新且具成長潛力的領域發展，例如自動機器、程式寫作、可再生能源等將極為重要。同時也協助具有這些能力的人找到適合的工作，適才適所創造生產力的永續能量。

●科技普及（Technology Access）：在數位化的時代，科技即知識，能使用科技的人們就有機會讓自己生活過得更好。但世界上仍然有許多人無法接觸或與數位化時代接軌、甚至沒有使用最基本科技的能力。我們希望可以尋找創新的方法解決這個問題。

●增加收入與增加工作機會（Job Creation & Income Growth）：找到運用科技創造更多就業機會以及增加人們的收入，就可以讓數位經濟發展更快更好。

●財務能力推廣（Financial Inclusion）：純粹靠提供一個工作與收入並不足以支持一個家庭的財務健全與穩定。根據美國聯邦存款保險公司（FDIC）統計，27%的美國家庭沒有存款或是沒有能力進行理財的。在美國與歐洲，有20-30%正值工作年齡的自由工作者，僅有工作但缺乏收入穩定保障，像是失業保險、勞工保險或殘障保險。我們希望可以透過科技解決這個問題，加強他們使用財務工具，提高對自己生活的保障與穩定。

李長榮教育基金會指出，IIC大賽將於亞洲區遴選出12個新創團隊，參與10月5日在高雄舉辦的頒獎典禮，屆時將現場複選出可參與全球決選的4個團隊，並獲得美金2萬元的獎金；其餘8個團隊則可獲得美金5千元的獎金。11月21日，麻省理工學院將邀請全球五區共20位獲獎團隊參加IIC全球頒獎晚會，屆時，MIT IDE/IIC將頒發4項總計為100萬美元的全球大獎。

第四屆年度麻省理工學院國際融合創新大賽現已開放申請，今年該獎項與亞洲、非洲、拉丁美洲、歐洲及美國和加拿大等五大洲合作，總獎金高達美金160萬元，報名截止時間為2019年5月9日，歡迎對於科技創新與回饋社會擁有極大熱情的團隊與組織共襄盛舉。

關鍵日期參考：

03月07日：開放區域註冊和申請資料提交

05月09日：線上註冊截止日期

05月23日：申請資料提交截止日期

06月05日：開始專家評選階段

07月23日：宣布區域晉級者

08月-10月：區域比賽和慶祝活動選出區域獲勝者

11月21日：麻省理工學院全球大獎盛典

相關活動與報名申請資訊，請瀏覽麻省理工學院國際融合創新大賽官方網站：https://www.mitinclusiveinnovation.com。

李長榮教育基金會宣布贊助首度第四屆麻省理工學院國際融合創新大賽（MIT Incl...
李長榮教育基金會宣布贊助首度第四屆麻省理工學院國際融合創新大賽（MIT Inclusive Innovation Challenge, MIT IIC）在台舉辦。圖／李長榮教育基金會提供
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