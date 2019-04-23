近視不能只靠眼鏡 角膜塑片有助？

2019-04-23 19:55 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



黃宇軒醫生呼籲民眾須重視近視問題，從小開始防禦。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook 「小孩剛近視不能只靠眼鏡矯正，不然有可能再惡化！」中華民國眼科醫學會專科醫生黃宇軒23日在記者會上建議，近視可透過「角膜塑形片」等方法控制度數增長。但前台大醫院眼科兼任主治醫生丘子宏提醒民眾，配戴塑形片一定要經由眼科醫師評估及嚴格監控，才能確保安全。

黃宇軒提到，「遠視儲備度」意即小孩子天生就會有2百到3百度的遠視，會隨著年齡增長逐漸歸零；「眼軸長」則是因為近視會導致眼睛軸部變長。家長可以透過從小定時健康檢查監測小孩儲備度數與眼軸長是否有異常變化，現在因科技發達，有醫學中心設有線上資料庫讓家長紀錄小孩度數變化，讓家長可以及早反應進行預防。

另外他提到，如果小孩發生近視，不能只戴眼鏡矯正，根據診所資料，如果只戴眼鏡，眼睛度數反而有機會在未來以每年1百度的速率增長，更可能導致眼睛黃斑部病變，有些病患甚至30歲就得到白內障，家長不能輕忽相關問題。

黃宇軒表示，一般近視會有兩種主要方式治療：一種是利用長效散瞳劑，但是病患點完藥水會畏光，所以要搭配多焦點眼鏡；另一種則是透過睡覺時配戴「角膜塑形片」進行矯正，白天的時候就不用戴眼鏡。他提醒民眾近視治療仍須依病患需求挑選最好方法。

丘子宏受訪時說，角膜塑形片經實驗證實，確實可以有效控制近視增長，並降低高度近視併發症風險，而且越早戴效果會越好。不過，由於配戴者年紀越小，使用風險也會增加，所以一定要經由眼科醫師詳細評估及嚴格監控，才能確保安全，達到控制近視的目的。

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