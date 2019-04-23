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公路客運凍漲！林佳龍：公總增加補貼 「不調漲票價」

2019-04-23 18:09聯合報 記者侯俐安╱即時報導

交通部長林佳龍今天下午與媒體茶敘。記者侯俐安／攝影
交通部長林佳龍今天下午與媒體茶敘。記者侯俐安／攝影
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公路客運日前依物料、人事、維修等18項成本上限，交通部公路總局初步評估可調漲1至2成票價，相關方案已報交通部，不過，交通部長林佳龍今天表示，他已在交通部召開會議，經仔細檢查發現，公路客運確實成本愈來愈高、效益卻降低，但他認為，交通部已函覆公路總局，現階段公路客運成本上漲，應以增加補貼方式因應，請公路總局提高載客量與績效，「不調漲票價」。

公路客運票價目前是依物料、人事、維修、折舊、油價等18項成本精算，訂定運價上限後，業者再依此訂定票價，票價最高不得超過運價上限，每2年才能檢討一次。針對交通部是否會交由運研所審議委員會審查？是否調漲票價？林佳龍今天針對客運調漲票價表達態度。

林佳龍表示，公路總局有審查18項指標，他在交通部召開會議，仔細檢視發現，確實公路客運經營成本愈來愈高、但效益卻降低，他採用搭載率、服務人數等舊的公式計算，但他認為應換個角度看待。

他指出，公路客運現在都是沒有捷運或都會公車走的路線，所以是偏遠的困難的路線，當然載客會減少，「這是果、不是因」，而是因為其他大眾運輸發達，所以搭載率下降。他說，他推動「人本交通」，大眾運輸是一個「行的人權」，每個人都應該有，不該有居住差別，因此交通部大量推幸福巴士、小黃公車，「所謂票價、補貼機制要做檢視，最根本的是，賺錢的路線應搭配不賺錢的路線，一併對於行駛路權檢視」。

林佳龍表示，當然有一部分是屬於地方政府，因此希望有一部分政策誘因，可讓賺錢、不賺錢相互搭且不應重複，並應該搭照顧弱勢者的路線。

林佳龍表示，短期如果路線沒人走，就將票價提高、搭的人是老人與學生，算一算一年可能差個2億，政府反而應該考量用補貼方式，讓公路客運不要增加負擔。他強調，「政府存在的意義在縮短城鄉與貧富差距」，「政府若還退場，跟我的施政理念不符合」。

林佳龍表示，交通部有依照4月15日會議結論，函覆公路總局，現階段對公路汽車客運成本上漲，「以增加補貼方式因應，不調漲票價」，請該局提高載客量、提升績效，不陷入個別計算指標。

交通部長林佳龍今天下午與媒體茶敘。記者侯俐安／攝影
交通部長林佳龍今天下午與媒體茶敘。記者侯俐安／攝影
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票價林佳龍公車

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