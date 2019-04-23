台鐵票價凍漲！林佳龍：票務改革提升搭載率補20億虧損

2019-04-23 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



交通部長林佳龍今天下午與媒體茶敘。記者侯俐安／攝影 分享 facebook

交通部長林佳龍日前在台鐵表揚績優員工時指出，台鐵應比照公路客運偏遠路線虧損補貼機制，針對補貼機制如何使用？林佳龍今天表示，據換算台鐵需補貼20億。至於是否代表票價凍漲？林佳龍回應「有關聯性」，並將透過票務改革，使搭載率增加。

林佳龍今天表示，政府補貼是照顧「行的人權」，多開就多虧損，但又不能收。因此在台鐵營運績效考量部分，林佳龍認為至少應該另外計算，不該算在台鐵帳上，而是應該用公務預算支持。

他說，台鐵是國營事業，好像「左手補右手」，台鐵整個營運績效考量，應該至少要另外計算，台鐵局虧損10億，這本帳至少不應該算在台鐵的帳上。至於是否政府編列預算來做，他說，政府對台鐵支持有很多也是公務預算，「國營事業做鐵道，全世界沒人在賺錢」，他強調，這就是大眾運輸，就像高鐵的帳怎麼算？如果沒有政策性決定，可能高鐵帳面上也是虧。

林佳龍表示，但台鐵乘載的功能，每天60、70萬乘客，有支線、偏鄉，要有正確的觀念，鐵道偏鄉運輸對偏鄉民眾很重要，像是65歲以上票價優惠也算在台鐵頭上，就不合理，且這又是另外一個10億。否則若台鐵純粹從票務收支也沒有虧損，我們希望大家多了解後給台鐵多點支持。

對於若交通部補貼台鐵虧損等20億，是否代表票價會凍漲？林佳龍回答，「這有關聯性」，他說，台鐵票價合理化，經過票務系統改革，使得搭載率增加，有好的資訊平台效益就增加，要一併算台鐵的帳，台鐵操之在己的最好，而不是操之在特殊服務功能或針對性的負債。