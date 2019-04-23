親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

找到了？台二線38公里處發現浮屍 疑泰山2童命案父親

舉重／亞錦賽摘三金 郭婞淳改寫三項世界紀錄

台鐵票價凍漲！林佳龍：票務改革提升搭載率補20億虧損

2019-04-23 18:08聯合報 記者侯俐安╱即時報導

交通部長林佳龍今天下午與媒體茶敘。記者侯俐安／攝影
交通部長林佳龍今天下午與媒體茶敘。記者侯俐安／攝影
分享

交通部長林佳龍日前在台鐵表揚績優員工時指出，台鐵應比照公路客運偏遠路線虧損補貼機制，針對補貼機制如何使用？林佳龍今天表示，據換算台鐵需補貼20億。至於是否代表票價凍漲？林佳龍回應「有關聯性」，並將透過票務改革，使搭載率增加。

林佳龍今天表示，政府補貼是照顧「行的人權」，多開就多虧損，但又不能收。因此在台鐵營運績效考量部分，林佳龍認為至少應該另外計算，不該算在台鐵帳上，而是應該用公務預算支持。

他說，台鐵是國營事業，好像「左手補右手」，台鐵整個營運績效考量，應該至少要另外計算，台鐵局虧損10億，這本帳至少不應該算在台鐵的帳上。至於是否政府編列預算來做，他說，政府對台鐵支持有很多也是公務預算，「國營事業做鐵道，全世界沒人在賺錢」，他強調，這就是大眾運輸，就像高鐵的帳怎麼算？如果沒有政策性決定，可能高鐵帳面上也是虧。

林佳龍表示，但台鐵乘載的功能，每天60、70萬乘客，有支線、偏鄉，要有正確的觀念，鐵道偏鄉運輸對偏鄉民眾很重要，像是65歲以上票價優惠也算在台鐵頭上，就不合理，且這又是另外一個10億。否則若台鐵純粹從票務收支也沒有虧損，我們希望大家多了解後給台鐵多點支持。

對於若交通部補貼台鐵虧損等20億，是否代表票價會凍漲？林佳龍回答，「這有關聯性」，他說，台鐵票價合理化，經過票務系統改革，使得搭載率增加，有好的資訊平台效益就增加，要一併算台鐵的帳，台鐵操之在己的最好，而不是操之在特殊服務功能或針對性的負債。

交通部長林佳龍今天下午與媒體茶敘。記者侯俐安／攝影
交通部長林佳龍今天下午與媒體茶敘。記者侯俐安／攝影
分享

台鐵林佳龍票價

相關新聞

影／廖玉蕙看台灣社會：人一成「粉」 就失去理智了

2019-04-23 13:55

藥太大顆吞不下去 折半、磨成粉恐失完美藥效

2019-04-23 17:27

蘇花公路14座隧道健檢 請看交通管制時間表

2019-04-23 17:07

客運七休一 林佳龍：培訓駕駛才治本

2019-04-23 18:44

公路客運凍漲！林佳龍：公總增加補貼 「不調漲票價」

2019-04-23 18:09

伴手禮新選擇 「農村好物」前進桃機設專櫃

2019-04-23 17:49

喝拿鐵抵銷鈣質流失？ 食藥署：鈣質攝取反而更少

2019-04-23 17:09

劇烈天氣製造者颮線怎麼產生 一張圖看懂

2019-04-23 16:45

春遊補助暢遊故宮南院經典小鎮 嘉義縣明天開放登記

2019-04-23 16:23

腸病毒疫情升溫 71型蠢動易重症

2019-04-23 16:08

兒童夢魘腸病毒71型蠢蠢欲動 重症數創七年新高

2019-04-23 15:56

不要讓乞丐趕走廟公！林務局號召公民監測八哥

2019-04-23 15:53

出現麻疹超級傳播者 他病毒量特多一人就害8人中標

2019-04-23 15:12

不到4天 高雄又一5歲男童染腸病毒重症

2019-04-23 15:10

華為AI與人類作曲家合作 完成舒伯特的「未完成」

2019-04-23 15:06

伯恩斯坦傳記電影之爭 世界最性感的兩名男星接連主演伯恩斯坦

2019-04-23 15:04

幸福老後會議／踏出社交那一步 楊志良教長者這樣做

2019-04-23 14:58

幸福老後會議／退休規畫別等到退休當天 50歲就得開始

2019-04-23 14:58

幸福老後會議／每周跟爸媽聊天 和長輩一起整理人生

2019-04-23 14:58

幸福老後會議／離開台中市府後 林依瑩領照成照服員

2019-04-23 14:58

幸福老後會議／退休先備300萬元 每月2萬活出品質

2019-04-23 14:55

《與惡》：通往地獄之路 常由自命良善的人所鋪成

2019-04-23 14:48

台鐵新App購票後別刪 以免車票失效

2019-04-23 14:31

華航60周年6架彩繪機亮相 塗裝過程全曝光、首航飛安大略

2019-04-23 14:30

影／7月要繳汽燃費 520前提前繳納最高抽3萬

2019-04-23 14:25

足踝醫師：拇指外翻術後還能穿高跟鞋 是手術成功指標

2019-04-23 14:23

幹嘛瞪我？運匠凸眼瞪視誤會大了！是眼疾作崇

2019-04-23 14:20

腸病毒併重症連兩周在高雄 5歲男童是今年全台第6例

2019-04-23 14:04

立委質疑Z字型斑馬線畫反 交通學者：公路總局沒畫錯

2019-04-23 13:52

治療Ｃ肝患者倒賠5萬？健保署宣布鬆綁C肝新藥稅率

2019-04-23 13:48

放寬除草劑「嘉磷塞」小麥殘留量 食藥署：無致癌證據

2019-04-23 13:46

男性藝術家仍處領導地位？ 繪畫視界展帶您一探究竟

2019-04-23 13:37

總是在夢中生氣？研究發現可能與大腦額葉活動不平衡有關

2019-04-23 13:11

他車禍後肩痛半個月 就醫才發現是這地方斷了

2019-04-23 12:27

《復仇者聯盟4》片長3小時 膀胱準備好了嗎？

2019-04-23 12:17

今天出門記得防曬 北部高溫恐破33度

2019-04-23 10:32

頭痛嘔吐頸僵硬 醫：要警覺可能是腦膜炎

2019-04-23 10:31

肝硬化病人喝石柏汁險洗腎 醫師提醒勿信偏方

2019-04-23 10:16

走過坎坷求學中午沒飯吃 百大名醫陳金城默默回饋

2019-04-23 09:55
看更多

熱門文章

從曬毛巾看人性？ 她怒批老公「這樣曬的人很自私」

2019-04-22 19:54

機車被移到停車格外…一招撤銷罰單 還能請求賠償

2019-04-23 09:00

每日星座運勢／天秤改變為全新開始 愛情運桃花開

2019-04-23 00:00

節儉女為男友存下70萬 他卻捲款帶著小三出國結婚

2019-04-22 21:54

兩段式穿越道路防撞 「Z」字型斑馬線

2019-04-22 23:39

吳德榮：今高溫上看35度 明天更熱

2019-04-23 07:29

國光客運圓山礁溪線啟航 祭出免費搭乘及買去送回優惠

2019-04-22 21:59

范冰冰 爺派作風拎了18萬LV盛大回歸 發文一小時按讚數破3萬

2019-04-23 02:36

婚還要結嗎？女不出餅錢、不附嫁妝 男友開條件讓她爆氣冷戰

2019-04-23 15:28

【離婚心事】真希／命運與抉擇

2019-04-23 06:00

告別訂票舊系統 台鐵：全新App購票後軟體千萬別刪

2019-04-23 09:09

衝春水堂吃隱藏版「麻辣茶膳鍋」、「珍奶鍋」 驚覺只有這裡賣

2019-04-23 13:39

交友APP剛認識就身家連環問 女要求月花3萬養她

2019-04-23 12:09

午後陣雨降不停！明後天水氣減少 高溫飆上35度

2019-04-22 21:31

【為母心情】吳明珠／雙帥的媽

2019-04-23 06:00

【家人關係】咩咩／當亞斯遇上亞斯

2019-04-23 06:00

讓人更喜歡你的說話技巧：不只說「謝謝」，改說「謝謝你」才更迷人

2019-04-22 22:51

影／金門配合中央春遊專案 5月遊金門加碼送旅遊券

2019-04-22 19:35

出現麻疹超級傳播者 他病毒量特多一人就害8人中標

2019-04-23 15:12

比昨天還熱...水氣減少了 高溫飆34度

2019-04-23 05:35

立委質疑Z字型斑馬線畫反 交通學者：公路總局沒畫錯

2019-04-23 13:52

兒童夢魘腸病毒71型蠢蠢欲動 重症數創七年新高

2019-04-23 15:56

男童因大腸激躁症無法上學 家長誤以為裝病

2019-04-23 09:41

走過坎坷求學中午沒飯吃 百大名醫陳金城默默回饋

2019-04-23 09:55

【塔羅】壞運退散！你最近需要避開哪種麻煩事？

2019-04-23 08:50

喝拿鐵抵銷鈣質流失？ 食藥署：鈣質攝取反而更少

2019-04-23 17:09

台灣黑熊「南安小熊」要回家了 創下人代母職野放首例

2019-04-23 11:35

劇烈天氣製造者颮線怎麼產生 一張圖看懂

2019-04-23 16:45

影／廖玉蕙看台灣社會：人一成「粉」 就失去理智了

2019-04-23 13:55

到東區喝「英國下午茶」 Wedgwood把RHS雀兒喜花展搬來台

2019-04-22 19:07

幸福老後會議／退休先備300萬元 每月2萬活出品質

2019-04-23 14:55

姊妹們手刀訂機票了！我們一起去東京吃Tiffany早餐

2019-04-23 11:14

W飯店吃到飽推「台泰下廚」 23日快閃打卡享半價

2019-04-23 15:30

影／7月要繳汽燃費 520前提前繳納最高抽3萬

2019-04-23 14:25

癌症死亡率上升 營養缺乏是關鍵

2019-04-23 00:18

不要讓乞丐趕走廟公！林務局號召公民監測八哥

2019-04-23 15:53

18款「迪士尼系列樂高人偶」小7限量開賣！復古米奇米妮、冰雪奇緣公仔必收

2019-04-23 17:07

藥太大顆吞不下去 折半、磨成粉恐失完美藥效

2019-04-23 17:27

齊柏林空間24日開放民眾參觀 「見山」展出失事殘骸

2019-04-22 22:25

持續高溫炎熱 彭啟明：周五、六鋒面接近略不穩定

2019-04-23 07:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top