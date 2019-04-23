伴手禮新選擇 「農村好物」前進桃機設專櫃
2019-04-23 17:49
聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧
╱即時報導
農委會水土保持局協助農民推廣行銷的「農村好物」台灣農特產品，22日挺進桃園機場，在新東陽食品公司第1航廈服務區設置專櫃，向中外旅客推薦台灣優質好產品，也讓旅客採購伴手禮、零食時有更多的選擇。
「農村好物」桃園機場新東陽專櫃開幕典禮，22日下午在第1航廈出境大廳3樓舉行，由桃園機場公司副總經理李建國、農委會水土保持局副局長林長立、新東陽公司副總經理許全隆等人共同主持。
林長立表示，農委會為推動農村社區產業發展及農村社區活化再生，多年來辦理「農村好物」選拔活動，尋找代表農村社區且具發展潛力的產品，做為農村社區產業標竿。這次挺進桃機專櫃推出8個品牌、30種推薦商品，希望讓中外旅客在「農村好物」專櫃內都能找到台灣的好味道。
新東陽公司指出，「農村好物」的品質由相關單位嚴格把關，獲選商品須為合法加工場域生產，嚴格要求商品需符合食品衛生法規檢驗，擁有完整食品包裝標示。這次合作推出的30種品項，集結了台灣農村優質好物精華，展現實在質樸、安心健康的品牌水準，旅客自購食用或餽贈親友都是首選。
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