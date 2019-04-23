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伴手禮新選擇 「農村好物」前進桃機設專櫃

2019-04-23 17:49聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

農委會水土保持局協助農民推廣行銷的「農村好物」台灣農特產品，22日挺進桃園機場，在新東陽食品公司第1航廈服務區設置專櫃，向中外旅客推薦台灣優質好產品，也讓旅客採購伴手禮、零食時有更多的選擇。

「農村好物」桃園機場新東陽專櫃開幕典禮，22日下午在第1航廈出境大廳3樓舉行，由桃園機場公司副總經理李建國、農委會水土保持局副局長林長立、新東陽公司副總經理許全隆等人共同主持。

林長立表示，農委會為推動農村社區產業發展及農村社區活化再生，多年來辦理「農村好物」選拔活動，尋找代表農村社區且具發展潛力的產品，做為農村社區產業標竿。這次挺進桃機專櫃推出8個品牌、30種推薦商品，希望讓中外旅客在「農村好物」專櫃內都能找到台灣的好味道。

新東陽公司指出，「農村好物」的品質由相關單位嚴格把關，獲選商品須為合法加工場域生產，嚴格要求商品需符合食品衛生法規檢驗，擁有完整食品包裝標示。這次合作推出的30種品項，集結了台灣農村優質好物精華，展現實在質樸、安心健康的品牌水準，旅客自購食用或餽贈親友都是首選。

農委會水土保持局推廣「農村好物」優良土特產，23日挺進桃園機場，在新東陽第1航廈...
農委會水土保持局推廣「農村好物」優良土特產，23日挺進桃園機場，在新東陽第1航廈設專櫃，向中外旅客推薦台灣優質好產品。開幕儀式由桃園機場公司副總經理李建國（右二）、農委會水土保持局副局長林長立（左二）、新東陽公司副總經理許全隆（左）、桃園機場公司業務處科長陳玲瑛（右）共同主持。記者陳嘉寧／攝影
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農委會水土保持局推廣「農村好物」優良土特產，23日挺進桃園機場，在新東陽第1航廈...
農委會水土保持局推廣「農村好物」優良土特產，23日挺進桃園機場，在新東陽第1航廈設專櫃，向中外旅客推薦台灣優質好產品。記者陳嘉寧／攝影
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農委會水土保持局推廣「農村好物」優良土特產，23日挺進桃園機場，在新東陽第1航廈...
農委會水土保持局推廣「農村好物」優良土特產，23日挺進桃園機場，在新東陽第1航廈設專櫃販售，開幕典禮後桃園機場公司副總經理李建國（前排左二）、農委會水土保持局副局長林長立（前排左三）、新東陽公司副總經理許全隆（前排左）、桃園機場公司業務處科長陳玲瑛（前排左四）參觀專櫃販售的優質產品。記者陳嘉寧／攝影
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農委會水土保持局推廣「農村好物」優良土特產，23日挺進桃園機場，在新東陽第1航廈...
農委會水土保持局推廣「農村好物」優良土特產，23日挺進桃園機場，在新東陽第1航廈設專櫃，開幕典禮中與會來賓及廠商代表一起向中外旅客推薦台灣優質好產品。記者陳嘉寧／攝影
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桃園機場農委會農民

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