藥太大顆吞不下去 折半、磨成粉恐失完美藥效

2019-04-23 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



食藥署106年7月起列管國內「使用量大」、「健保價高」的前50項藥品，並要求藥商、經銷商，每個月10日必須如實通報銷售量。 示意圖／ingimage 分享 facebook 服藥是所有民眾都經歷過的事，當藥錠太大顆時，部分民眾習慣折半服用，食藥署藥物食品安全週報則邀請藥師說明，若是藥錠因個人需求而改變原本劑型恐會失去原本設計該劑型的美意，影響部分藥效。

北市聯合醫院陽明院區藥劑科藥師蘇柏名於食藥署藥物食品安全週報中表示，藥品改變劑型會改變藥品於人體中崩解的速度，進而影響藥效。一般常見不適合剝半或磨粉的口服劑型，有「長效緩釋劑型」及「腸溶膜衣錠」2種。

「長效緩釋劑型」主要是為了使藥品能在身體裡緩慢釋放，讓藥品在血液中一段時間內可以維持一定之濃度，達到穩定治療的效果，萬一劑型被破壞，可能會造成藥品在短時間內大量吸收，除會影響治療效果，甚至引起藥品過量之不良反應。

「腸溶膜衣錠」的設計，是為了讓某些藥品避開胃酸的破壞，使藥品能進到腸道內再被溶解吸收，如果缺少這層外衣，藥品結構極可能在胃中就因酸性環境而改變，失去治療的效果。

蘇柏名也提醒，對於需要使用鼻胃管或有吞嚥困難者，要掌握「藥劑3要記原則」：

第一原則／要記得就醫時告訴醫師，家中長輩有特殊需求，請醫師開立能夠剝半或磨粉劑型，避開特殊劑型的藥品。

第二原則／要記得若是不確定藥品劑型是否可以磨粉，一定要聯繫原領藥藥師，或是至鄰近的社區藥局尋求藥師的協助，千萬不要自行磨粉給長輩使用。

第三原則／要記得有些藥品雖然可以泡水或磨粉經鼻胃管管灌，仍不建議久放，最好立即使用，避免藥品變質，影響治療效果。