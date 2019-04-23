喝拿鐵抵銷鈣質流失？ 食藥署：鈣質攝取反而更少

2019-04-23 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



現代人天天一杯咖啡，被譽為「隱形殺手」的骨質疏鬆症恐悄悄上門，坊間流傳，若擔心喝咖啡造成骨鬆，可改喝拿鐵，食藥署闢謠專區今回應，乳品與咖啡因一起飲用，奶中的鈣質會與咖啡因中的草酸結合，反而降低人體的鈣質吸收，建議均衡飲食，多運動、曬太陽，才有辦法避免骨鬆的發生。

咖啡因是否會促使鈣質流失，目前仍在爭議中，不過骨鬆醫學會已將咖啡因列為危險因子之一。對於過度攝取咖啡因，包含茶飲、咖啡等，可能造成鈣質的流失的，而坊間傳言拿鐵的配方是一杯義式濃縮配上牛奶，因咖啡因流失的鈣質，剛好可以透過牛奶補回來。

食藥署闢謠專區回應，根據世界衛生組織（WHO）建議，乳品與含有咖啡因飲品應避免一同飲用，牛奶中的鈣質會與咖啡所含之草酸結合而排出體外，會降低鈣質吸收。

食藥署表示，鈣質流失的原因多元，且長期久坐辦公室、少曬太陽、缺乏運動且平時少喝牛奶者，極可能是骨質疏鬆的高危險群，衛福部建議成人每日鈣建議攝取量為1000毫克，因此均衡飲食相當重要。