蘇花公路14座隧道健檢 請看交通管制時間表

2019-04-23 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



蘇花公路有14座隧道，多數已使用30年，公路總局第四區養護工程處南澳工務段排定4月、5月健康檢查，剛好遇上花蓮地震後，一併檢測，隧道健檢期間，會有交通管制，提醒用路人注意與配合。

南澳工務段表示，為維護用路人安全，台9線蘇花公路124公里到177公里處、即蘇澳至崇德段隧道安全檢查，檢查時間分別是本月22日起至本月26日、5月6日到8日，每天上午8點至下午5點，分段實施，現場機動管制。

隧道安全檢查，昨天（22日）檢查和中、和仁、無名隧道，今天檢查大清水隧道，先後完成，明天起受檢隧道與里程位置分別是：

●4月24日匯德隧道南下線、北上線（174公里800公尺到176公里250公尺）

●4月25日13號隧道、錦文隧道（172公里750公尺到173公里850公尺）

●4月26日仁清、和清隧道（169公里650公尺到169公里900公尺、170公里450公尺到170公里800公尺）

●5月6日崇德隧道（176公里450公尺到176公里800公尺）

●5月7日新澳隧道（新、舊）（124公里400公尺到125公里600公尺、124公里400公尺到125公里700公尺）

●5月8日新澳隧道（舊）（124公里400公尺到125公里700公尺）