創業者看過來 社企流iLab第三屆開跑！

2019-04-23 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 郭琇真 ╱即時報導



曾協助鮮乳坊、貓便當菜、玖樓等多個社會企業，提供專家資源、孵化夢想的社企流，最近攜手星展銀行（台灣）、活水社企投資開發、臺北市政府產業發展局等公私部門單位，正式啟動第三屆iLab育成計畫。

2014 年至2018年止，社企流的iLab育成計畫共陪伴64位創革者、創造超過400個工作機會。5年來，社企流發現，社會影響力生態系已有顯著變化，早期創業者正逐步邁向下個階段，需要不同資源嫁接找到成長動能，各式社會議題也急需更有效的倡議機制，鼓勵擁有專業的個人或組織加入改善社會問題的行列。

有鑑於此，這次第三屆計畫以「三階段漏斗式策略（主題式倡議、孵化器、加速器）」進行。社企流強調，將透過數位專題、趨勢論壇、技能工作坊等主題式倡議，協助參與計畫者共同聚焦關鍵社會議題，同時提供主題交流、Office Hour資源Startup Night系列活動等資源幫助團隊錨定方向，促進跨域交流。

社企流也將邀請104資訊科技總經理阮劍安與眾多業界資深經理人擔任導師，貢獻自身經驗與人脈，協助加速器團隊發展。