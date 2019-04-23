男童腹痛不想上學非裝病 大腸激躁症惹禍

2019-04-23 16:46 中央社 台中23日電



亞洲大學附屬醫院小兒腸胃科醫師陳德慶指出，大腸激躁症的確切原因仍不明朗，可能與腸胃道的蠕動功能失調、腸胃道過度反應、腸道菌叢失衡、精神緊張等有關。圖／亞洲大學附屬醫院提供 分享 facebook 台中8歲男童經常抱怨肚子痛，起初父母認為兒子故意裝病不去上學，但發作時幾乎站不起來，到醫院檢查才確診為「大腸激躁症」，經調整作息、飲食及配合用藥，生活才步上正軌。

亞洲大學附屬醫院小兒腸胃科主治醫師陳德慶今天受訪表示，因患者的父母工作繁忙，男童從小與爺爺奶奶同住，上小學後便接回家中同住，沒想到過去幾個月來男童經常喊腹痛，有時更痛到站不起來而不願上學，家長以為是裝病不想上學。

陳德慶指出，大腸激躁症常見於成人及兒童，其中約10%至20%的學齡兒童會遇到類似困擾，通常患者的腸胃結構上並沒有異常，因此沒有特殊檢查能直接確診，僅能透過安排多項檢查，再由醫師根據臨床經驗判斷。

大腸激躁症的患者最主要的症狀為慢性腹痛，且與排便有關，部分患者腹痛後會排便，排便後腹痛症狀改善；有些患者則出現便秘情形，改善便秘後仍感到腹痛；另外也有患者會出現排便次數或糞便形狀改變，如便祕、腹瀉，或兩者交替出現。

陳德慶說明，目前造成大腸激躁症的確切原因仍不明朗，可能與腸胃道蠕動功能失調、腸胃道過度反應、腸道菌叢失衡、精神緊張等有關，不少兒童因生活中出現極大變化，而發生症狀，需要靠長期調整緩解症狀。

大腸激躁症雖然不會影響小孩的生長發育，卻會影響當事人及家屬的生活品質，故一定要找出病因，並透過調整飲食、規律作息、學習放鬆與應對壓力的技巧，及使用益生菌和藥物等，才能讓惱人的症狀獲得良好控制。