劇烈天氣製造者颮線怎麼產生 一張圖看懂

2019-04-23 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



上周五(19日)氣象局多次發布颮(音同飆或咆)線」接近訊息，要民眾注意強陣風、瞬間大雨及雷擊，網路與媒體也瘋傳烏雲大軍壓境的「灘雲」照片。圖／翻攝自臉書屏東縣潮州鎮 分享 facebook

上周五(19日)不少地區突如其來的強風與大雨嚇到不少人，氣象局多次發布颮(音同飆或咆)線」接近訊息，要民眾注意強陣風、瞬間大雨及雷擊，網路與媒體也瘋傳烏雲大軍壓境的「灘雲」照片，氣象局稍早在臉書粉絲專頁報天氣 - 中央氣象局貼出一張圖，解釋到底是什麼系統造成這些驚人的現象。

氣象局說，上周五凌晨與下午分別有兩波組織性的對流系統通過台灣及鄰近海域，氣象上稱為「中尺度對流系統」，相較於上千公里的高壓或低壓系統，它們空間範圍比較小，生命期也比較短，所以預報不確定性比較高，常必須等系統出現才能有比較好的掌握。

氣象局表示，當慢慢進入暖季及未來的梅雨季，大氣潮濕程度越來越高，也越來越不穩定，很容易出現一個個雷雨雲，在合適大氣環境下，較小的雷雨雲們互相「手牽手」團結在一起，互相合作，擁有自己的環流，就會形成「中尺度對流系統。