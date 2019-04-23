春遊補助暢遊故宮南院經典小鎮 嘉義縣明天開放登記

2019-04-23 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



春遊嘉義縣補助正式開跑!嘉義縣文化觀光局今天說，只要在5月1日至6月30日期間，參加合法旅行業推出的嘉義套裝行程，即可享有每人每日500元的優惠，總補助金額高達800萬元，為了便利旅行社申辦程序，明天下午1點開放旅行社線上登記，滿額停止申請。

文觀局說，補助名額以系統登記時間戳記認定優先順序，申辦窗口諮詢，可洽嘉義縣春遊團體旅遊方案網站https://cihtravel2019.wordpress.com/，或撥打(04)27083060、61。

為活絡國民旅遊，鼓勵國人前往各地體驗在地特色，交通部觀光局與嘉縣府攜手合作推出「春遊團體旅遊方案」，申請對象為合法旅行社，一般民眾、鄰里旅遊或是協會、學校等，需透過旅行社進行申辦，申辦標準只要每團10人且2天1夜以上，需住合法旅宿且遊程經過大林鎮或梅山鄉其一景點以及故宮南院，即可享有每人每日獎助新台幣500元，每團上限3萬元，若是企業員工旅遊或入住星級旅館則每團上限5萬元，單一旅行社原則可申請補助上限160萬元。

縣長翁章梁表示，春遊首選就在嘉義，5到6月有許多季節限定活動，包括2019賞螢季「慢遊嘉義，螢向新世界」、大林萬國戲院每周六限定活動「老戲院×新體驗－找回曾經的美好時光」等多項活動。