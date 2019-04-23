腸病毒疫情升溫 71型蠢動易重症

2019-04-23 16:08 中央社 台北23日電



落實勤洗手，可以有效預防腸病毒。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 腸病毒疫情升溫，疾管署今天公布，高雄近2週各新增1例腸病毒71型重症，目前全台重症個案數為近7年同期新高。疾管署提醒，腸病毒傳染力強，71型威力強大，不可輕忽。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報表示，4月14日至4月20日健保腸病毒門急診就診計5695人次，較上週增加7.5%，近4週就診人次呈緩慢上升趨勢，但疫情仍處相對低點。

不過，感染腸病毒併發重症個案仍時有所聞，疾管署統計，今年目前累計6例重症，分別感染腸病毒71型4例、腸病毒D68型及克沙奇A10型各1例。其中71型病毒引起的重症數是近7年同期新高。

疾管署防疫醫師鄭皓元表示，一名南部5歲男童4月上旬因陸續出現反覆高燒、呼吸喘、頭痛、全身紅疹及抖動情形，送醫並收治住院，後續出現肌抽躍、步履蹣跚及心跳加快等重症前兆病徵，轉入小兒科加護病房，確診為腸病毒71型重症。所幸及時發現、治療，目前病情穩定，準備出院中。

鄭皓元說，腸病毒71型引起的重症病程變化迅速，5歲以下嬰幼兒為高危險群，常見初期症狀有39℃以上高燒超過3天，手、腳及口腔黏膜出現針頭大小紅點的疹子或水泡（又稱手足口病）。

若病情變化時易有嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵。如未及時治療，發病後3至7天內易引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等重症。

疾管署副署長羅一鈞表示，腸病毒71型是容易造成重症的型別，容易引起腦炎、心肌炎，是重症病例中排名第1的病毒，不容輕忽。未來會密切觀測71型的疫情趨勢。

腸病毒傳染力極強，疾管署提醒，家長及兒童應落實個人衛生、養成正確勤洗手的習慣，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具，當兒童生病時，儘速就醫或在家休息，並與其他嬰幼兒適度區隔，避免至公共場所，以降低病毒傳播機會。