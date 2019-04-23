兒童夢魘腸病毒71型蠢蠢欲動 重症數創七年新高

2019-04-23 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



兒童殺手、家長噩夢的腸病毒71型似乎有蠢蠢欲動跡象，疾管署今公布，國內新增1例腸病毒71型併發重症個案，今年截至目前腸病毒71型重症病例已累計4例，創七年同期新高，疾管署警告，腸病毒傳染力極強，腸病毒71型引起的重症病程變化迅速，5歲以下嬰幼兒都是高危險群，籲家長及孩童照顧者留意個人衛生習慣，發現孩童有重症前兆病徵應儘速送醫。

疾管署防疫醫師鄭皓元表示，新增個案為住在高雄市五歲男童，四月五日開始出現高燒、呼吸喘、頭痛等情形，先至診所就診為感冒，隔天出現手、腳、屁股等部位紅疹，甚至有抖動情形。至大醫院檢查並收治住院後，後續出現抽搐、心跳加快等重症前兆，並出現腦幹腦炎，轉入小兒科加護病房後，確診為腸病毒71型重症。

高雄已連續兩周出現腸病毒71型重症孩童，但兩個案居住不同區、沒有接觸史，研判非群聚感染。家長最關心今年腸病毒71型是否捲土重來，疾管署副署長羅一鈞表示，2012年是最近一次台灣腸病毒71型大流行，當年引發33例重症者，今年截至目前71型重症人數已4例，比7年前同期記錄更高，但流行趨勢有待觀察據。