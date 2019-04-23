不要讓乞丐趕走廟公！林務局號召公民監測八哥

2019-04-23 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



林務局羅東林區管理處員山生態教育館發現，台灣的原生種保育類八哥，遭受外來種白尾八哥、家八哥的大舉侵略，本土種數量遠遠比不上外來種，擔心威脅日增，有一天淪為「乞丐趕廟公」，本土派被外來派取代。

為此，員山生態教育館推動「八哥屬鳥類監測公民科學行動」，號召學校師生一起，透過觀察、記錄、回報與討論，瞭解宜蘭地區八哥屬鳥類的分布、數量變化與棲地利用類型，藉此關心環境與生態。

員山生態教育館指出，這種「公民科學計畫」(citizen science)是種群體智慧力量，藉由參與計畫民眾與研究學者建立夥伴關係，併同回答真實世界問題。

員山生態教育館表示，今年邀請宜蘭縣內國中小老師以班級、社團為單位申請，為臺灣保育研究留下更多足跡，這項活動為長期參與的活動，即日起開放線上申請，相關網址為：https://reurl.cc/rvD81。

若有疑問，可以撥電話（03）9224307或0905601497洽詢，或可寄信至服務信箱（ys.ecocenter@gmail.com）。

羅東林區管理處今天指出，台灣常見的八哥屬鳥類有外來種白尾八哥、家八哥，以及台灣的原生種保育類八哥，又名冠八哥，從記錄與回報中發現，外來種通常是一大群，數量10至20隻，但台灣八哥通常是個位數，數量遠遠不如。