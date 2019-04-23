麻疹疫情高峰 香港境外個案回台1人傳8人

2019-04-23 15:42 中央社 台北23日電



新北市林口一家餐廳爆發麻疹群聚感染疫情，其中住桃園市的一位員工發病，連帶接觸77人監測，衛生人員電訪關懷和寄發衛教單自主防疫。圖／桃園市衛生局提供 分享 facebook 疾管署統計，今年目前已有74例麻疹病例，且多數的傳染源與境外移入有關。其中一名從香港返國的染病民眾，就將病毒傳染給8人，為今年傳播數最多的「超級傳播者」。

衛生福利部疾病管制署今天下午在疫情週報公布最新麻疹疫情統計數據，今年截至目前為止，台灣共有74例，46例為國內感染（其中32例為接觸者），28例為境外移入病例。

根據疾管署統計，上週就有10例國內感染病例，其中6例與香港、泰國境外移入的國內群聚事件相關。另外4例中，有1例與另一起泰國境外移入個案有關，3例感染源待釐清。其中多人都有交通運輸與公共場所活動史，提醒民眾注意。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，目前國內麻疹個案以20至39歲病例為多（占76%），且目前因麻疹疫情監測的接觸者超過3000人，要監測到5月8日。

境外移入個案常是引起國內群聚的風險因子，疾管署副署長羅一鈞說，4月16日公布的香港本國籍移入個案到林口某餐廳用餐，傳染給餐廳中3名客人及1名員工；且該香港個案到醫院就醫時，也傳給另外4名個案，總共傳染給8人，堪稱為「超級傳播者」，該群聚共有9人確診。

羅一鈞說，此個案會傳染給這麼多人，研判與可能沒打過疫苗或疫苗保護力消退，導致病毒量偏高有關；且發病初期通常傳播力較強，該香港個案發病隔天就吃火鍋、再隔一天去醫院。若個案症狀比較嚴重，有發燒、咳嗽，也比較容易把病毒傳播出去。尤其麻疹病毒可在空氣中停留超過1小時，「走過路過就可能吸入病毒」。

現在是台灣麻疹疫情高峰，羅一鈞表示，目前疫情還在可控制範圍，預期5至6月應該會趨緩，鄰近國家如日本、香港的疫情都有趨緩，但若民眾要去越南、泰國、菲律賓、中國大陸等地，還是應評估先施打疫苗再出國。

疾管署提醒，民眾出入醫院或人潮密集的公共場所等，應戴口罩以降低病毒傳播的風險。此外，應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至麻疹流行地區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗。

一般民眾（特別是1981年後出生的成人）如計劃前往流行地區，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。

從SARS事件後，各國專家都認為，透過空氣傳染的病毒且確診者將病毒直接傳染給約8人以上者，就可被歸類為「超級傳播者」。