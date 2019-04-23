出現麻疹超級傳播者 他病毒量特多一人就害8人中標

2019-04-23 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



「麻」煩大了，疾管署今公布，一周新增10例國內感染麻疹病例，其中6例分別與4月16日公布香港、泰國境外移入麻疹引國內群聚事件相關，其中更出現已傳染給8人的超級傳播者；其他4例個案中，1例與另起泰國境外移入麻疹個案相關，3例感染源待釐清。目前衛生單位共需監測接觸者已高達3056人。

4月16日公布香港移入群聚案新增5名病例，分別為3男2女，其中1名個案是感染來源發病隔天出席聚餐餐廳員工，另4名個案皆曾與感染來源就醫時有共同空間暴露，但彼此互不相識，都是陪病者，無醫事人員，其中更有一名10多歲學童雖有接種疫苗，但仍不幸感染。麻疹傳染力極強，病毒透過空氣可傳給1公尺外的人，即使沒有互動，在同個空間出沒就可能感染。

該群聚案截至目前已有9人確診，疾管署副署長羅一鈞表示，香港移入個案檢體病毒量特別多，不料成為今年目前傳染力最強的傳播者。在完全沒有接種疫苗的社區中，一名麻疹感染個案可傳染給14至18名完全沒有保護力的民眾，但台灣麻疹疫苗接種率高於九成，所以過去國內一名麻疹個案幾乎僅會傳染3至4名接觸者。

羅一鈞進一步解釋，國內外專家也認為感染人數約達8人以上就算超級傳播者。其實一個麻疹個案傳染給8個接觸者不是國內最高紀錄，2015年北市內湖昇恆昌免稅店爆麻疹群聚感染中，曾出現一個感染麻疹患者就傳播給10人的紀錄。

另國內新增1起泰國境外移入麻疹引發國內接觸者感染，指標個案3月中下旬至泰國團體旅遊，返國後發病確診，其至診所就醫時與另名同時段就診北部10餘歲少女有共同空間暴露。另有3例感染源待釐清麻疹病例，分別為尚未接種麻疹疫苗的北部10個月大男嬰、20餘歲女性及南部20餘歲男性。

今年截至目前國內累計74例麻疹病例，46例為國內感染，其中32例為接觸者，28例為境外移入病例，感染國家為越南及泰國各8例、菲律賓5例、中國大陸2例、日本、印尼、緬甸、香港及韓國各1例。