不到4天 高雄又一5歲男童染腸病毒重症

2019-04-23 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄腸病毒疫情升溫，繼本月15日出現第2例腸病毒重症，相隔不到4天，19日疾管署又確認第3例腸病毒71型重症，在全國6例重症中，高雄已占一半！衛生局說，個案是家住仁武區的5歲9個月大男童，5日發病、因頸部僵硬、心搏過速、不自主抖動等疑似重症症狀，8日通報、19日確認，目前個案病情穩定，正準備出院。

衛生局23日表示，男童一開始有發燒、呼吸喘、肌肉痠痛症狀，一度被診斷為感冒，因紅疹及發抖再度就醫，才通報疑似腸病毒感染並收住院，8日症狀轉劇，19日確診。疫調發現，男童平日由父母及爺爺奶奶照顧，發病前弟弟及就讀的幼兒園班級，均無人出現疑似腸病毒症狀，研判是成人感染後症狀不明顯，卻將病毒傳播給小孩。

依據疾管署疫情監測，第16周（4月14日至20日）全國腸病毒門急診就診人次累計5695人次（預警值1萬500人次），高市腸病毒門急診就診人次650人次（預警值1100人次），雖在穩定範圍，但依腸病毒重症頻傳情況，疫情有升溫趨勢，提醒民眾落實「入門前洗手、洗臉、換衣服」、「兒童玩具常清洗」、「家中第二小孩做好保護隔離」、「疑似腸病毒症狀速送醫」等預防措施。