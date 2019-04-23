不到4天 高雄又一5歲男童染腸病毒重症
高雄腸病毒疫情升溫，繼本月15日出現第2例腸病毒重症，相隔不到4天，19日疾管署又確認第3例腸病毒71型重症，在全國6例重症中，高雄已占一半！衛生局說，個案是家住仁武區的5歲9個月大男童，5日發病、因頸部僵硬、心搏過速、不自主抖動等疑似重症症狀，8日通報、19日確認，目前個案病情穩定，正準備出院。
衛生局23日表示，男童一開始有發燒、呼吸喘、肌肉痠痛症狀，一度被診斷為感冒，因紅疹及發抖再度就醫，才通報疑似腸病毒感染並收住院，8日症狀轉劇，19日確診。疫調發現，男童平日由父母及爺爺奶奶照顧，發病前弟弟及就讀的幼兒園班級，均無人出現疑似腸病毒症狀，研判是成人感染後症狀不明顯，卻將病毒傳播給小孩。
依據疾管署疫情監測，第16周（4月14日至20日）全國腸病毒門急診就診人次累計5695人次（預警值1萬500人次），高市腸病毒門急診就診人次650人次（預警值1100人次），雖在穩定範圍，但依腸病毒重症頻傳情況，疫情有升溫趨勢，提醒民眾落實「入門前洗手、洗臉、換衣服」、「兒童玩具常清洗」、「家中第二小孩做好保護隔離」、「疑似腸病毒症狀速送醫」等預防措施。
衛生局說，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，目前社區病毒監控以克沙奇為主，但71型較易併發重症，接連出現個案代表社區內病毒活躍。衛生局強調「腸病毒不是小孩專利」，無論成人、小孩都有感染風險，且多數成人感染後症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，可能因此傳染給小孩，提醒民眾留意個人衛生，有症狀者避免接觸嬰幼兒，降低病毒傳播機率。
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