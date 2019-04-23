幸福老後會議／每周跟爸媽聊天 和長輩一起整理人生

2019-04-23 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院院長張達人說，談到老人的幸福感，很多人會用氣色來定義是否幸福，但老人幸福不只有生理狀態還有心理、家庭狀態等。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 「王太太！你今天氣色不錯！」天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院院長張達人說，談到老人的幸福感，很多人會用氣色來定義是否幸福，但老人幸福不只有生理狀態還有心理、家庭狀態等。

張達人在「幸福老後的樣貌」專家會議中指出，長輩容易焦慮，年輕人不理解，認為他們固執，但對於年長者，新的環境、新的學習都讓他們害怕，因為學習能力下降，也讓他們容易挫折，進而排斥學習，這時家庭與朋友支持非常重要。

即是晚年，也應該積極有著社交生活，別害怕去接觸新事物，保持好奇心，是給予自己最好的禮物。長輩常會說「這交給年輕人去做就好」，認為是傳承、接棒，但有些事情不做，反而自己喪失學習機會，倚老賣老。即使退休，也該訂定人生目標，努力並勇於追求。

除了規畫退休人生，他也說，台灣人保守，最怕談死，他自己的媽媽也不例外。但張達人從多年前開始，每周花一小時跟媽媽專心聊天，天南地北，媽媽回憶自己的過往，說起自己最遺憾的事。媽媽最遺憾的事情有兩個，一是卅八年國民政府遷台時，她選擇來到台灣，未繼續留在大陸照顧父母，另一件是曾經白髮人送黑髮人，媽媽自責沒有奉養父母，也傷心自己沒有把孩子照顧好。

這些事情在媽媽年輕時忙家裡、忙孩子的時候，也許深蔵在心底，到了年紀大了，比較有時間了，開始浮上心頭。張達人認為，有這樣回顧的機會也很好，長輩在對自己的人生做一個整合。

至於離開這件事，媽媽過去也不願意討論，最近才開始說，希望怎麼處理後事。張達人說，在他看來，這也是長輩踏出自己心裡的一步做出學習。曾有一位朋友已經80幾歲，被問到死亡，他直接回答「那還是很遠的事」，不願意多談，表示內心還沒有準備好，但這是人人都需要面對的問題。

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