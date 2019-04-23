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幸福老後會議／離開台中市府後 林依瑩領照成照服員

2019-04-23 14:58聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

弘道老人福利基金會董事林依瑩在「幸福老後的樣貌」專家會議中指出，離開台中市政府後...
弘道老人福利基金會董事林依瑩在「幸福老後的樣貌」專家會議中指出，離開台中市政府後第一件事，就是去拿到照服員證照，第一次接案就是協助失能嚴重的長輩，高齡的阿嬤全身插滿管子，幫她擦澡等都是挑戰。記者曾吉松／攝影
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從弘道老人基金會執行長到台中市副市長，去年12月「落選」後，林依瑩卸下一切，如今她成為照服員

林依瑩在「幸福老後的樣貌」專家會議中指出，離開台中市政府後第一件事，就是去拿到照服員證照，第一次接案就是協助失能嚴重的長輩，高齡的阿嬤全身插滿管子，幫她擦澡等都是挑戰。

林依瑩把孩子送到山上的部落上課，離開台中市政府之後，她回到部落陪孩子也照顧老人，部落有很多年輕人希望投入照服工作，卻不得其門而入，在她協助之下，照服員從原本個位數提升到雙位數。林依瑩說，若是連部落偏鄉都有照服員，表示在地安老是可以被期待的。

林依瑩印象最深是有一位泰雅族的媽媽，第一次接案的主要內容服務內容是陪伴老人、和老人聊天。但前一天晚上，她就接到這位媽媽傳來訊息，「我這個人很靜，沒辦法和人聊天，明天我不去了。」林依瑩於是直接向她說明，還陪她一起去，其實老人需要的不只是聊天，還要陪她吃飯、協助洗澡，所謂的陪伴不是無時無刻都要聊天，協助洗澡還要先幫忙生火。

這位泰雅媽媽談到生火，馬上說「我生火很厲害，我可以去。」林依瑩說，照顧這件事，也許在不同地方和不同人都有些認知落差，只要解釋清楚，就有機會讓服務變得有趣。

幸福老後要有好的退休生活以及人生規畫，最重要的仍是健康，林依瑩也和一些跨領域團隊合作，打造「老派生活基地」，協助準備退休的長輩提前規畫。她說，相較於其他歐美國家，退休生活都是提前3到5年規畫，而台灣幾乎都是快到退休才想到這件事，這是不足的，而且退休這件事也需要學習。

•「獨老年代」即將來臨，你我該如何準備一個人的老後？由天主教失智老人基金會出品的紀錄片「日落之前」，帶大家透過鏡頭思索獨老樣貌，預告

「幸福老後的樣貌」專家會議 ，由聯合報健康事業部營運長洪淑惠（右起）主持，弘道老...
「幸福老後的樣貌」專家會議 ，由聯合報健康事業部營運長洪淑惠（右起）主持，弘道老人福利基金會董事林依瑩、 衛福部社家署長簡慧娟 、台灣高齡化政策暨產業發展協會理事長楊志良、臺大社會系教授薛承泰、天主教失智老人社會福利基金會執行長鄧世雄、天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院院長張達人、導演曾文珍，共同參與。記者曾吉松／攝影
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照服員台中市

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