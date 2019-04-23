幸福老後會議／退休規畫別等到退休當天 50歲就得開始

2019-04-23 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



衛福部社家署長簡慧娟在「幸福老後的樣貌」專家會議中指出，自己現在就已經開始規畫退休要做什麼，不只想把自己照顧好，還希望把自己的人生經驗，傳承給年輕人。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

雖然很多人不相信，但衛福部社家署長簡慧娟說自己即迎接退休生活，她在「幸福老後的樣貌」專家會議中指出，自己現在就已經開始規畫退休要做什麼？不只是想把自己照顧好，還希望把自己的人生經驗，傳承給年輕人，還希望可以加入「職人淬」，分享自己的經驗。

簡慧娟說，幸福老後，最需要維持健康，她分享祖母長期臥病在床，在床上躺了10年，每天作息都必須要有人協助，洗澡得有3個人扛她到浴室，；她的外婆健康到老，雖然突然生病辭世，但沒有被病魔折騰太久。

她希望自己晚年健康，雖然我國有提供長照服務，但希望能不要用就不要用。根據統計，台灣失能老人占10％，健康老人占80％，政府面對長照的議題之前，最重要的就是延緩民眾老化。

如何活躍老化？她說，人生走過許多階段後，年長者可以分享經驗給年輕人，例如「職人淬」，概念類似高齡社會白皮書中的「真人圖書館」一樣，他們培訓45歲以上民眾擔任咖啡服務員，同時也分享人生經驗。簡慧娟已答應「職人淬」，退休之後也去那邊去當職人，泡一杯咖啡的時間，讓年輕人提出困擾，長者協助解決。

不過，優質的老年生活仍建議在經濟安全的狀況下，才有辦法妥善規畫，簡慧娟提醒，退休計畫千萬別等到退休當天，必須要提前2到3年，甚至50歲開始想都可以。

再來是要勇於出門，積極社交，訂定專屬於自己的生活目標後勇於追求，並了解社會資源，若有需要長照時，應該要立即尋求協助，撥打1966隨時都有人可以幫忙。

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