幸福老後會議／踏出社交那一步 楊志良教長者這樣做

2019-04-23 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



「幸福老後的樣貌」專家會議 ，由聯合報健康事業部營運長洪淑惠（右起）主持，弘道老人福利基金會董事林依瑩、 衛福部社家署長簡慧娟 、台灣高齡化政策暨產業發展協會理事長楊志良、臺大社會系教授薛承泰、天主教失智老人社會福利基金會執行長鄧世雄、天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院院長張達人、導演曾文珍，共同參與。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 台灣人口結構快速改變，2025年即將邁入超高齡社會，加上少子化，讓人口結構呈現金字塔形。台灣高齡化政策暨產業發展協會理事長楊志良說，國家應用全力解決少子化及高齡危機，他笑說，現在40歲以上未婚男女占三分之一，若在路上有看見中意的男女，建議努力去搭訕，有三分之一的機率是單身，不怕沒機會。

楊志良在「幸福老後的樣貌」專家會議中指出，國健署近年積極推動「減肥運動」，但他認為應該積極協助國人聯誼，否則國內人口結構會愈來愈扭曲。老年人沒有子女，孤孤單單度過晚年。

但他也說，獨老不用擔心，雖然孤獨但不要孤單，面對晚年，應該要有「只是近黃昏、夕陽無限好」的概念，他成立高發會，就是希望高齡者樂觀面對老年，像是穿上年輕人的衣著，前撰寫自傳書等，都希望能有目標地享受晚年。

73歲的楊志良說，自己的晚年正開始，希望能玩到瘋、玩到爽。他認識一位83歲的朋友，退休後，拿了3個博士學位，有目標就積極去追尋，別放棄社交生活，社交運動對於長輩而言，就是維持健康的開始，不容易失智，也不容易因為情緒而挫折。

很多長輩對人生悲觀，怨懟子女、家人，他成立高發會後，一位獨居的退伍軍人積極參與，有了自己的生活圈，離世前，他很開心，雖然身旁沒有家人，但最後一程由朋友們陪著他離開。

楊志良說，他也計畫建立時間銀行APP，使用者起床後，就對著手機說，我需要什麼或是我可以提供什麼，有空的人可以提供陪伴，需要陪伴的人可以提出需求，成就彼此幸福，也能幫助長者踏入社交生活。

他也鼓勵長輩，盡可能找出自己的興趣，積極享受最後的人生，別因為不敢，就不願意嘗試，人生是自己的健康要自己照顧，快樂也得自己照顧，別想著一旦退休事事就得依賴兒女，是不對的。

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