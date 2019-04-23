幸福老後會議／退休先備300萬元 每月2萬活出品質

2019-04-23 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



台灣大學社會學系教授薛承泰從人口結構提出觀察，台灣生育率逐年下降，若以十年為一個世代，總出生率幾近垂直下降。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 老後的我們將變成什麼樣貌？台灣是全世界以最快的速度進入超高齡社會的國家，戰後嬰兒潮的人們再過6年後將邁入75歲，成為首批「夾心餅乾」老年人，他們的下一代生得少，上一代生得多，養兒防老已經無法在他們身上落實，「獨老」恐成為常見的老年樣態。

面對獨老的老年生活，該怎麼準備？即將踏入老年，或是已經踏入老年的人們，如何照顧自己是必須要面對的課題，經濟安全、守護健康是最主要的兩大主軸。退休到底該準備多少錢？

台灣大學社會學系教授薛承泰在「幸福老後的樣貌」專家會議中指出，以2000年老人生活調查結果，65歲以上長輩每月可支配生活費，約為1萬2000到1萬3000左右，加上退休金、撫卹金、保險給付等，每個月平均可支配生活費約為2萬元左右。

為了達到基礎老本，並考量平均餘命，薛承泰說，退休後應該備有600萬元到1000萬元，等同撫養一名孩子從小至大學的基本費用。但若要在退休前馬上攥到這筆錢，對於大多數人而言是難事，建議分階段達成。

薛承泰說，若想有基本的老年生活，沒有太多的娛樂，存款至少備妥300萬元；想要有優渥的老年生活，建議退休前準備500萬元。其餘金額則靠年金、退休金、撫卹金、保險給付。

因此，退休前一定要清點，退休後可領取哪些福利津貼，讓老年生活維持每個月2萬元左右費用，持有房地產或是子女願意奉養者，退休前的存款準備金可以少一些。

國發會每年都會出示一張圖片，一對夫妻肩上扛著父母4人，更上方還有自己的小孩。薛承泰說，這張圖在台灣社會尚未全面落實，根據調查，現在30歲左右的年輕人，有8成毋需奉養已經60到70歲的父母，甚至與父母同住，也沒有養小孩的經濟負擔，僅兩成需要奉養父母且經濟獨立。

薛承泰說，這張圖也許在未來許多年後才可能出現，甚至不會出現，因為戰後嬰兒潮世代自知可能造成年輕人經濟負擔，多自己承擔老年生活，「養兒防老」在他們身上己不適用。同時，他們還得面對醫療進步，壽命大幅延長，也因為這群人多選擇自行面對老年，「獨老」將成為重要議題；「You’re Alone not Lonely」薛承泰說，退休後即使可能會一個人，但也不要讓自己活得孤單。

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