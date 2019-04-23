華航60周年6架彩繪機亮相 塗裝過程全曝光、首航飛安大略
華航今年邁向60周年，推出全新的60周年標誌彩繪機塗裝，以長程航線主力客機A350為首架彩繪機，預計22日首航台北飛往美國加州安大略CI-24航班，以此象徵華航與台灣齊飛的意象。而此次推出的60周年彩繪機總共有6架，之後也會陸續在各個機場亮相。
華航60周年標誌彩繪機塗裝設計以企業辨別色藍紅色交織成60的字樣，並勾勒出GO出發及∞無限大符號，將於A350-900、A330-300、737-800、777-300ER、747-400、747-400F等6架飛機上塗裝60周年彩繪圖樣。首航以台灣飛美國安大略航線，除了與旅客分享60周年的喜悅與成長，並展現繼續耕耘北美市場及布局全球雄心。
華航60周年陸續推出各類型產品，像是豪華商務艙及豪華經濟艙全新盥洗包，深獲旅客好評。另4月起針對機上娛樂影視系統逐步升級，初期A350及777客艙已提供多達16部HD高畫質電影供旅客隨選觀賞。此外，華航官網推出「生日我最大」購票優惠活動，華夏會員可於生日當月份登入壽星專區並購票，可享1次華航自營航班購票95折，同訂位代號同行旅客1位亦可享此優惠。
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