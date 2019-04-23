華航60周年6架彩繪機亮相 塗裝過程全曝光、首航飛安大略

2019-04-23 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



華航今年邁向60周年，推出全新的60周年標誌彩繪機塗裝，以長程航線主力客機A350為首架彩繪機，預計22日首航台北飛往美國加州安大略CI-24航班，以此象徵華航與台灣齊飛的意象。而此次推出的60周年彩繪機總共有6架，之後也會陸續在各個機場亮相。

華航60周年標誌彩繪機塗裝設計以企業辨別色藍紅色交織成60的字樣，並勾勒出GO出發及∞無限大符號，將於A350-900、A330-300、737-800、777-300ER、747-400、747-400F等6架飛機上塗裝60周年彩繪圖樣。首航以台灣飛美國安大略航線，除了與旅客分享60周年的喜悅與成長，並展現繼續耕耘北美市場及布局全球雄心。