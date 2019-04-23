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韓國瑜願承擔 郭台銘籲黨：打造韓方便參加初選的規則

影／7月要繳汽燃費 520前提前繳納最高抽3萬

2019-04-23 14:25聯合報 記者侯俐安╱即時報導

自用汽機車燃料費於每年7月份開徵，繳納期限至7月底止。交通部公路總局今年首度推出「108年度鼓勵自願提前繳納汽車燃料費」抽獎活動，車主若在5月20日前自願提前繳納108年度汽燃費者，皆可參加抽獎活動，最高獎額3萬元郵政禮劵。

公路總局每年5月底都會挑檔列印汽燃費繳納通知書，6月底前郵寄給車主持單繳費。為響應省紙減碳政策，公路總局宣布，今年推出「108年度鼓勵自願提前繳納汽車燃料費」抽獎活動，鼓勵車主在繳納通知書列印寄發作業前，就自動提前繳納108年度汽燃費，以減少紙張印製。

公路總局表示，自用汽車及機車車主現階段沒有108年度汽燃費繳納通知書也可以提前繳納，只要準備車主及車牌資料，在5月20日前利用監理服務網、「監理服務App」、電話語音轉帳、便利商店多媒體機（統一7-11、全家Family Mart、來來OK、萊爾富Hi-Life）或至各區監理所等管道繳納，就可參加抽獎，不須另外登錄，公路總局將透過系統自動挑檔符合參加資格者，隨機抽選得獎者。

此外，為鼓勵同一車主名下多部車輛都提前繳納，公路總局已在抽獎程式設計中讓同一車主名下符合抽獎資格之多部車輛都可参加抽獎，但每證號（身分證、外僑居留證或營利事業登記證等）限得1獎，也就是同一證號不管有多少輛車都可参加，但只能有一次中獎，請車主把握機會，將名下車輛汽燃費全繳，以提高中獎機率。

公路總局表示，本活動將於8月30日辦理抽獎，抽獎獎項有郵政禮劵3萬元10名)、1萬元 50名、2千元50名，總獎額100萬元。得獎名單除公布於公路總局網站外，公路總局會另發函通知得獎人，詳情請上公路總局網站查詢或洽各區監理單位。

汽機車騎士注意！5月20日前提前繳納（非因申請牌照或車輛異動）108年汽機車燃料...
汽機車騎士注意！5月20日前提前繳納（非因申請牌照或車輛異動）108年汽機車燃料費，即可參加抽獎活動。記者吳淑玲／攝影
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