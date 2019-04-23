足踝醫師：拇指外翻術後還能穿高跟鞋 是手術成功指標

2019-04-23 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



「能否穿高跟鞋」不僅對許多女性很重要，也是足踝醫師評估開刀結果時，除了疼痛、外形軸向、功能及關節活動角度外，另一項重要的品質指標。足踝外科醫師朱家宏表示，高跟鞋除了增高，在視覺上也可讓小腿比例拉長、腳變小，促進翹臀及挺胸的功能，甚至是許多服務業規定的服裝，拇趾外翻手術後能否再穿高跟鞋，是診間常被高度關切的問題。

很多拇指外翻的病人上骨科求醫，醫師一定會說「換個鞋穿」、「不要穿高跟鞋」，但在實務上，國內許多服務業，都規定從業女性要穿高跟鞋，這也成為女性在治療拇指外翻的困擾。朱家宏指出，骨科教科書中直接寫道「拇趾外翻治療的第一步：改變穿鞋的形式」，如果患者願意這輩子都不穿包鞋、高跟鞋，就不會有拇指外翻問題，但臨床上卻難以做到。

「我從來不會直接對患者說不可以穿高跟鞋，或任何包覆腳趾的狹長鞋子，」朱家宏說，這句話就好像叫患者「不要走路」一樣沒有意義，因為患者做不到。

如果術後患者還可以穿高跟鞋，是不是也就代表了開刀開得不錯呢？朱家宏表示，美國足踝外科醫學會(AOFAS)有一個評估前足部功能的一百分評估表，其中包含穿鞋的評分：

◆ Fashionable shoes(如高跟鞋等)：得五分。

◆ Comfortable shoes(如運動鞋、休閒鞋)：得三分。

◆ Modified shoes(訂製的功能鞋)：零分。

為什麼足部手術後，患者能穿上高跟鞋，是醫師得五分的指標？朱家宏表示，這顯示手術目的是希望患者有更好的生活品質，甚至可穿上時髦美麗的高跟鞋，而不是只有止痛而已。