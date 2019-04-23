幹嘛瞪我？運匠凸眼瞪視誤會大了！是眼疾作崇

2019-04-23 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



「瞪我干嘛！」街頭曾有二派人馬因其中一方瞪眼挑釁上演全武行，台中市46歲鍾姓貨車運匠因甲狀腺眼疾，病況獲控制，但凸眼瞪視，常被誤會一臉兇相、在瞪人，不但遭客戶投訴改做內勤，連到餐廳吃飯，還被隔壁桌嗆「瞪我干嘛！」問候他祖宗三代，嚇得不敢出門，向眼科醫師黃晉德求救，經受眼窩抽脂手術後獲得改善，連同事都說「臉變和善多了」。

中山醫學大學附設醫院眼科醫師黃晉德說，這名鍾姓運匠在夜間門診焦慮地到診間，開口就說「醫師，救救我」，原來他罹患甲狀腺眼疾5年多，長期在醫院內分泌科追蹤，病況已控制，但一年多以來，眼睛卻愈來愈凸，眼白部分愈來愈多，工作時，不但被客戶投訴，連平常出門到餐吃飯，遭鄰桌嗆聲，但他是眼疾，根本沒有那個意思。

黃晉德說明，甲狀腺眼疾是因免疫功能失調，引發一連串的發炎反應，臨床表現包括眼瞼攣縮、凸眼、結膜水腫、眼窩周圍水腫、斜視、複視等，甚至影響患者日常生活與社交。這類患者之後因急性發炎造成視神經壓迫，甚至視力急劇下降的情況，也不少見。

黃晉德說，甲狀腺眼疾的治療，若出現急性發作壓迫到視神經、影響視力，需緊急施打高劑量類固醇治療，嚴重者甚至需緊急動眼窩減壓手術。