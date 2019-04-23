腸病毒併重症連兩周在高雄 5歲男童是今年全台第6例

2019-04-23 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



落實勤洗手，可以有效預防腸病毒。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 南部民眾注意，腸病毒有升溫趨勢。衛福部疾病管制署今發布新增一例腸病毒71型併發重症個案，為高雄地區五歲男童，出現發燒、呼吸喘、全身紅疹及抖動情形等症狀，確診為腸病毒71型重症。他是今年第六例腸病毒併發重症病例，高雄地區已連兩周出現腸病毒重症。

疾管署副署長羅一鈞表示，據疾管署最新監測資料顯示，腸病毒門急診數計5695人次，較上周5280人次增加7.5%，而跟近四周相比，就診人次有上升趨勢。截至本周，今年已累計六例腸病毒併發重症病例，分別感染腸病毒71型四例、腸病毒D68型及克沙奇A10型各一例。

羅一鈞說，新增個案為住在高雄市仁武區的五歲男童，四月五日開始出現高燒、呼吸喘、頭痛等情形，先至診所就診為感冒，隔天出現手、腳、屁股等部位紅疹，亦有抖動情形。至大醫院檢查並收治住院後，後續出現抽搐、心跳加快等重症前兆，並出現腦炎，轉入小兒科加護病房後，確診為腸病毒71型重症。

疾管署表示，腸病毒主要經由腸胃道或呼吸道傳染，也可經由接觸病患皮膚上的水泡及分泌物而傳染。而腸病毒71型引起的重症病程變化迅速，五歲以下嬰幼兒為高危險群，常見39度以上高燒超過三天，手、腳及口腔黏膜出現針頭大小紅點的疹子或水泡，易有嗜睡、嘔吐、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆，如未及時治療，發病後三至七天內易引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等重症。

羅一鈞說，據統計資料顯示，上回台灣腸病毒71型大流行為2012年，引發重症者為33例，雖今年僅六例，但據目前觀察，南部地區可能因氣候炎熱，腸病毒疫情已有升溫趨勢，預估今年五月全台即進入流行期；此外，近期香港與中國大陸腸病毒疫情亦呈上升趨勢，呼籲民眾居家或出國時，需多加留意周邊環境清潔。