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立委質疑Z字型斑馬線畫反 交通學者：公路總局沒畫錯

2019-04-23 13:52聯合報 記者雷光涵╱即時報導

交通部公路總局在全台各地檢視危險路口，並選在彰化縣員林市台一線試辦「Ｚ字型行人兩段式穿越道」。立委鄭寶清質疑「Z字型」似乎相反了，無法讓右邊來的右轉車留意行人。不過交通學者表示，兩段式穿越在於讓行人站在分隔島時，能面對來車，Z字型若顛倒畫設，就失去設計初衷。

鄭寶清在臉書貼文說，他肯定公總的積極行動，但美中不足的是，他的用意是要讓右邊來的右轉車，有留意行人的視野空間跟紓解直行車流的待避空間，目前這個施工狀況，似乎有點相反，我們是左駕右行，提醒公總施工時要更加謹慎。

交通大學事故鑑定研究中心執行長吳宗修說，公總畫設的Z字型斑馬線方向沒有錯，可以讓行人走到分隔島、要通過第二段斑馬線時，面對注視可能威脅的來車。這是丹麥偏置式分隔帶 Danish offset median （refuge island）的衍生用法。他說，歐美是將這樣的斑馬線設置在路段，因駕駛人可能忽視在路段中間要通過的行人，而以工程方式讓行人分段安全通過。台灣設在路口算是衍生使用，但邏輯相同，是要讓行人注意來車的方向。

至於立委所說的緩衝空間，吳宗修表示，讓車輛遠離行人是對的，不過應要整組斑馬線向後推，不是將之方向顛倒；反過來的話，行人將背對來車。

國外把丹麥偏置式分隔帶設置在路段，因駕駛人可能忽視在路段中間要通過的行人。圖／取...
國外把丹麥偏置式分隔帶設置在路段，因駕駛人可能忽視在路段中間要通過的行人。圖／取自網路
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交通部公路總局在全台各地檢視危險路口，並選在彰化縣員林市台一線試辦「Ｚ字型行人兩...
交通部公路總局在全台各地檢視危險路口，並選在彰化縣員林市台一線試辦「Ｚ字型行人兩段式穿越道」。本報資料照片
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鄭寶清邏輯

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