治療Ｃ肝患者倒賠5萬？健保署宣布鬆綁C肝新藥稅率

2019-04-23 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



C肝新藥前年納入健保給付後，基層診所參與率低。由於Ｃ肝新藥療程藥費約25萬元，依現行稅制規定，西醫師執行業務費用標準，僅80%認列為成本費用（約20萬元），換言之，診所醫師每治療一個病人反而虧本，因而影響基層診所醫師參與以C肝新藥治療患者的意願。

基層診所因為營業稅認定的營收成本不符比例，治療C肝竟不賺反賠，健保署今天宣布，和財政部通後決議後調降相關營業稅額，認列成本費用由80%提高為96％，盼吸引基層診所加入，嘉惠偏鄉患者。

健保署自民國106年起給付C型肝炎口服新藥，健保署副署長蔡淑鈴表示，同年參與B、C肝治療計畫的377家基層診所當中，只有85家實際參與治療C肝患者。進一步調查發現，原來是牽涉到營業稅，使得診所治療愈多C肝患者，就有倒賠的問題，導致基層診所參與度低。

她解釋，健保C肝新藥每療程給付新台幣25萬元，財政部會將8成營業額、約20萬元視為成本，另外2成、約5萬元視為收入，但由於C肝新藥價格昂貴，藥物成本可能就將近25萬元，可能導致診所賠錢，而不願意投入治療。

今年C肝新藥給付有4萬個名額，已有2萬5000名申請，其中92%都是來自大醫院，基層診所只占了7.8%。蔡淑鈴說，由於營業稅額認列成本問題，使得許多基層診所雖收治C肝患者，卻將患者轉到大醫院接受C肝新藥治療。

為鼓勵基層西醫醫師投入C型肝炎防治，健保署與財政部賦稅署研商C肝口服新藥成本計算基礎，決議將C肝口服新藥成本認定從80%調整為96%。財政部並於12日公告，宣布自去年元旦起執行健保C肝新藥治療的診所，今年報稅時都適用此規定。但此稅率只適用於C肝新藥治療，不包含診所其他的治療項目。