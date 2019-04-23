放寬除草劑「嘉磷塞」小麥殘留量 食藥署：無致癌證據

2019-04-23 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部食藥署今預告修正農藥殘留容許量標準，放寬除草劑「嘉磷塞」在小麥的殘留容許量，並擴大適用於多種麥類與雜糧類。

食藥署表示，美國國家環境保護局（USEPA）認定「嘉磷塞」對人類無致癌證據，且我國訂定的殘留容許標準較日本、美國與國際食品法典委員會（Codex）都嚴格，民眾毋須過度擔憂。

「嘉磷塞」近來因一場審判而聞名。美國加州高等法院去年8月與今年3月兩度認定拜耳（Bayer）旗下的孟山都公司隱瞞除草劑「年年春」的致癌風險，裁定孟山都須給予疑似長期接觸農藥而罹癌的園丁強生（Dewayne Johnson）高額賠償。

「年年春」的主要成分即「嘉磷塞」，這在台灣並不是新藥，過去准用於小麥、黃豆、毛豆、杏仁、蘆筍、梨果類等作物，日前香港商孟山都遠東股份有限公司向我國進行新申請。依據食藥署今天預告的版本，小麥的「嘉磷塞」殘留容許量由過去的5 ppm提高為10 ppm，另新增適用的農作物範圍，包括大麥、燕麥、黑麥、小米、藜、蕎麥、高粱與油菜籽，油菜籽的容許量為6 ppm，其餘品項為10ppm，標準皆低於日本與國際食品法典委員會（Codex）的 30ppm。

不過，其致癌性有爭議。食藥署食品組副組長魏任廷表示，美國國家環境保護局（USEPA）的癌症評估委員會將農藥的致癌性分成A到E五個等級，A級是確定對人體致癌，E級則是對人類無具致腫瘤證據；2015年9月，他們將「嘉磷塞」的致腫瘤毒性等級列為E級，因此民眾毋須過度擔憂。

國立陽明大學醫學院環境與職業衛生研究所所長楊振昌表示，歐盟與美國環保署認為這個農藥不會致癌，美國也有長期追蹤研究顯示，接觸這個農藥的農夫與家屬並未提高罹癌風險，不過，世界衛生組織底下的國際癌症研究署（IARC）將「嘉磷塞」列為2A級致癌物，即對人體可能導致淋巴瘤與血液方面癌症。

吃多少可能會出現危害？楊振昌表示，每日安全攝取量（ADI）是每天且長期食用不會造成健康危害的劑量，美國是設定每公斤體重攝取1毫克以下，歐盟是0.5毫克以下，我國則是0.3毫克以下。以我國標準來換算，60公斤的人每日攝取18毫克以下的「嘉磷塞」、50公斤的人每日攝取15毫克以下並不會有問題。

要怎麼樣才會吃超過15毫克的「嘉磷塞」？楊振昌舉例，「嘉磷塞」殘留量達容許值上限10ppm的燕麥，要吃個1.5公斤才會超標。一天內要吃這麼多燕麥並不容易，因此民眾毋須過度擔憂。