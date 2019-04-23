台鐵新App購票後別刪 以免車票失效

2019-04-23 14:31 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 曹悅華 ／台北報導



台鐵今凌晨0時正式告別第三代票務系統，舊有App「台鐵e訂通」已不存在訂票功能，須下載「台鐵e訂通2019」。台鐵局說，使用新App購票後，可以更新軟體，但千萬別刪除，因為靠手機掃碼進站的資格會喪失，票券等同於作廢。

台鐵局說，已改善兩大問題，包括提前至可訂票日的前一晚11時更新訂票資訊，方便選擇、查詢及起訖站的對換按鈕改雙箭頭符號。

「台鐵e訂通2019」App的起訖站對換圖示，改為箭頭，方便民眾辨認。 圖／取自台鐵App 分享 facebook

「台鐵e訂通2019」4月9日同步第四代票務系統（個人票部分）上線，下載新App可享手機取票乘車、多人分票、訂票加購便當直接送到位等服務，同時加強會員權益。例如對號列車每100公里累積一點，變成50元累積一點，一點可以折抵一元，車票與周邊商品都適用，以及當訂不到票，系統可連續媒合空位三天。

台鐵7日開放App Store及Google Play上架新版App供民眾下載安裝，針對旅客提出的建議，台鐵局表示，都進行改善，已超過13萬人下載，不過相較舊App達60萬人下載仍有差距。會盡全力宣傳，希望民眾可以多加支持官版App，第一是比較可靠，二來所有操作過程中都沒有廣告。

針對民眾測試後回報的兩大問題，台鐵說，原先訂票資訊是可訂票日當天的0時才公布，未來按乘客需求，提前至可訂票日前一晚11時更新，方便民眾做選擇以及查詢。另外，起訖站對換按鈕原先是圓圈，為讓旅客訂票時更容易辨認，改為雙箭頭符號。

台鐵局說，旅客在還未進站前，不要將App移除，因為為防止盜用，該票券QR Code只會產生一次，等同於實體車票，一旦刪除就無法再次取得，必須重新購票。

台鐵局今明兩天成立應變中心監控系統，另外，台鐵車票即日起正式改為直式車票，是35年來首次改版，起訖站、座位等字體都放大呈現，資訊更加清楚。