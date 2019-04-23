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頭痛嘔吐頸僵硬 醫：要警覺可能是腦膜炎

2019-04-23 10:31聯合報 記者羅真╱即時報導

明天是世界腦膜炎日，我國的腦膜炎發生率大幅下降，但罹病嚴重仍可能留下後遺症或不幸死亡，因此不能掉以輕心。醫師提醒，家長務必按時帶孩子完成預防接種；若出現頭痛、噁心嘔吐、頸部僵硬等疑似腦膜炎的症狀，應立即就醫。

台灣兒童感染症醫學會理事長、台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎曾遇過一名新生兒病例，這個孩子曾發生熱痙攣，因發燒引起全身抽搐，約莫八、九個月時又發生第二次。當時他的醫師判斷屬良性熱痙攣，因而沒有進一步詳細檢查，未料兩天後孩子意識改變，緊急送醫檢查後，確認感染B型嗜血桿菌引起腦膜炎，立刻治療仍發生腦性麻痺的後遺症，更不幸併發肺炎而過世。

李秉穎說，腦膜炎是病原體進到體內，經由血液入侵腦部，使腦的薄膜受感染而發炎，嬰幼兒因免疫力較差更容易染病。細菌性腦膜炎常見感染B型嗜血桿菌、肺炎鏈球菌而引起，國內推廣嬰幼兒預防接種後，發生率已大幅下降，醫學中心每年約只有1-2例病例。病毒性腦膜炎如感染腸病毒而引起，不過有的腸病毒並不會引發腦膜炎，若是會引發腦膜炎的腸病毒流行時，一年可能會出現幾十名不等的病例。

「雖然不是所有腦膜炎都會造成腦部後遺症，但上述不幸的病例說明，一有疑似症狀都要作詳細檢查。」李秉穎說，腦膜炎發生時，患者會因腦壓上升而出現頭痛、噁心嘔吐，並因感染而發生頸部僵硬，也可能有抽筋等神經症狀。

他說，嬰幼兒因不善表達，家長若觀察到孩子發生嘔吐合併頸部僵硬，就要警覺有腦膜炎的可能性，並盡速帶孩子就醫接受評估。

李秉穎說，預防勝於治療，肺炎鏈球菌與B型嗜血桿菌等疫苗已納為嬰幼兒常規接種疫苗，家長應按時帶孩子前往接種，以提升對疾病的保護力。腦膜炎雙球菌的感染率低，因此目前並未將流行性腦脊髓膜炎疫苗納為常規接種疫苗，但若前往腦膜炎雙球菌流行的地區，仍建議在出國前十天進行接種。

接種疫苗示意圖。本報資料照片
接種疫苗示意圖。本報資料照片
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疫苗頸部僵硬腸病毒

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