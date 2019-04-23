肝硬化病人喝石柏汁險洗腎 醫師提醒勿信偏方

2019-04-23 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



一名肝硬化病人吃石柏汁想治病險洗腎，台中慈濟醫院醫師提醒不要聽信偏方，要定期腎功能檢查。

喝酒喝到肝硬化又聽信鄰居治肝偏方，竟造成腎臟功能持續衰竭，台中慈濟醫院腎臟內科陳一心主任驚覺病人異常狀態，要求立即停止，才免於洗腎。陳一心呼籲治療疾病，應諮詢專業醫師建議，絕對不要聽信偏方加重病況。

50歲林先生因酗酒導致肝硬化，定期在台中慈濟醫院檢查追蹤，半年前聽信鄰居治療肝病偏方，自行把種植的石柏熬湯飲用一個月，回肝膽科門診檢查，醫師發覺腎臟血清肌酸酐指數超過正常值兩倍，轉介腎臟內科門診，研判是飲用石柏湯汁導致急性腎衰竭。

陳一心主任分析，林先生屬於腎因性急性腎衰竭，主要是腎臟受後天因素，如藥物或毒性物質影響，造成腎功能異常。他說，還好林先生因肝疾定期回醫院追蹤檢查，幸運在身體沒出現嚴重狀況時，及時發現腎功能異常，避免了洗腎。

陳一心表示，過去的醫療文獻常見病人自行煮草本食物湯汁飲用，原因很多，如治療血糖、治療肝病等，最後衍伸出急性腎衰竭。

他提醒，草本植物就算要入藥，也必須經由專業醫師判斷，不該盲目服用，何況也不清楚腎臟有沒有產生變化。