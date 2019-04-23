影／男丁格爾的溫柔和堅強 微電影說男護理師故事

2019-04-23 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



男丁格爾的故事，衛福部豐原醫院拍微電影，描述男護理師的溫柔與堅強。

5月12日是國際護師節，豐原醫院表示，近來因男護理師加入，協助女護理師在照顧病患的不便，今年護理科以「男丁格爾為主題」，拍攝一部1分40秒的微電影，讓大家看看男護理師的溫柔、細膩及堅強，並感謝院內500多位護理同仁的付出。

影片中，外科加護病房男護理師端著溫水，擦拭著男病患的肩膀、肚子、腳趾、手指，甚至臀部等部位，細心、溫柔地將插滿治療管線的患者也能得以舒適的身體。

豐原醫院外科加護病房護理師張元騰表示，自己最初選擇當護理師，其實只是覺得護理師的女生多，要交女朋友比較方便，沒想到在一次基護實習，發覺護理這條路是不能開玩笑，不能隨隨便便對待病人，加上當時家人生病，更讓他覺得這條路不只交女朋友這件事，而是要真心付出，才是這份工作的使命。

急診室的男護理師們則是專注在自己分配的崗位上協助病患，不論前一個病患的狀況多危及，家屬情緒多難以平復，仍是收起悲傷、調適自己的情緒，替下一位患者進行檢傷、詢問相關病史等。