男童因大腸激躁症無法上學 家長誤以為裝病

2019-04-23 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



讀小學一年級的8歲男童轉學搬回台中與父母同住，卻經常抱怨肚子痛，起初父母認為兒子故意裝病不去上學，但發作時幾乎站不起來，帶至診所看診，懷疑是便秘引起，只是吃藥不但沒改善反而嚴重腹瀉，醫師透過各項檢查才確診為「大腸激躁症」，經調整作息、飲食及配合用藥，生活才步上正軌。

亞洲大學附屬醫院小兒腸胃科醫師陳德慶指出，因男童的父母工作繁忙，男童從小便與爺爺奶奶同住，上小學後父母希望孩子獲得更好的教育資源，加上家中經濟狀況好轉，便將他接回家中同住，沒想到過去幾個月來患者經常喊腹痛，有時更痛到站不起來而不願上學，但肚子不痛時卻不影響食慾和生活，令父母苦惱不已，以為是裝病不想上學。

他說，大腸激躁症常見於成人及兒童，約10%至20%的學齡兒童會遇到類似困擾，通常患者的腸胃結構上並沒有異常，因此尚未有特殊檢查能直接確診，僅能透過安排多項檢查排除其他疾病後，再由醫師根據臨床經驗，確診為大腸激躁症。

他強調，大腸激躁症的患者最主要的症狀為慢性腹痛，且與排便有關，部分患者腹痛後會排便，排便後腹痛症狀改善；有些患者則出現便秘情形，改善便秘後仍感到腹痛；另外也有患者會出現排便次數或糞便性狀改變，如便祕、腹瀉，或兩者交替出現。若在過去一個月內至少4天反覆出現上述症狀，並嚴重影響日常生活，就有極高比率為大腸激躁症所致。

陳德慶說明，造成大腸激躁症的確切原因仍不明朗，可能與腸胃道的蠕動功能失調、腸胃道過度反應、腸道菌叢失衡、精神緊張等有關，不少兒童因生活中出現極大變化，而發生此症狀，如搬家、父母離異、家人過世等，因難以預防生活中的突發事件發生，故需要靠長期調整來緩解症狀。