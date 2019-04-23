幸福老後會議／鄧世雄：政府應建立專屬台灣的特色養老

2019-04-23 07:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



要選擇孤獨的老，還是開心度過老年？台灣天主教失智老人社會福利基金會理事長鄧世雄在「幸福老後的樣貌」專家會議中指出，根據統計，台灣老人憂鬱症盛行率約在20％到25％之間，等於每4到5名65歲以上老人就有1人有憂鬱症，為了不陷入「憂鬱老年」，如何維持身心靈健康，不僅是長輩要面對的課題，也是政府要積極注意的問題。

鄧世雄說，他曾看過一篇文章，有位人瑞談及他的養生之道，人瑞說方法沒有別的，「就是忙」，積極享受人生仍是養生之道。別因為老就什麼都不做，活在當下，是他對於人生後半輩子的體悟，運動、工作、公益，是晚年可以積極追求的。

他說人要活得健康，才有機會看到更美的風景，運動、慢性病防治，都需要加強一點，身體好的人，則是把自己體力鍛鍊更好一點，如果還有時間與餘力，可以繼續工作，希望是開心且沒有壓力的工作，至於公益則是將自己的人生經驗反饋給更多人。

有一個快樂的老年，擁有屬於自己的宗教信仰是好的，若是沒有，建議可以去找一個符合自己的信仰，再者要維持經濟安全，而政府應該要依照台灣文化，建立出有特色的養老方式，不是一昧抄襲其他國家。

台灣重視家庭文化，重視團圓，政府可以在台灣原本的基礎結構與生活下，建構出屬於台灣的養老方式。經濟安全也是一大重點，近年年金改革也讓長輩失去對於晚年規畫的信心，呼籲政府應該要給予協助。