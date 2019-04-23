持續高溫炎熱 彭啟明：周五、六鋒面接近略不穩定

2019-04-23 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明說，未來幾天都是白天非常炎熱、午後容易發展熱對流降陣雨的天氣，但預期水氣會減少一點；這樣典型的夏季天氣將延續到周四。

彭啟明在臉書說，這幾天非常潮濕悶熱，白天高溫可以到31-34度，昨天下午台北部會明顯對流陣雨發展，延續到七、八點，中南部靠山區也有降雨，大致上未來幾天也都類似，但預期午後陣雨發展應該會稍微趨緩。他指出，這幾天白天就像是典型的夏季天氣，不同的是清晨晚上的溫度目前還只有24-25度，再過一兩個月，低溫也會上看27-29度。

彭啟明表示，周五有北方鋒面雲系南下，周五、六天氣可能稍轉不穩定，降雨機率會明顯提高。不過下周日、一水氣會稍微減少，也明顯轉晴回溫。不過最近的預測變動度非常高，如果超過幾天的預測，變化相當快，前幾個小時才能夠預警到中小尺度系統的發展，有可能上午預測的和下午預測的差很多。

彭啟明另提醒，今天清晨空氣品質相當好，但到中午前後就可以感覺有點霾狀，北部有機會到敏感族群不健康等級，西半部也略高。

中央氣象局說，周三水氣偏少、天氣穩定，各地大多為多雲到晴的天氣，僅午後東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨；低溫變化不大，高溫西半部約32至34度，東半部約30至32度，其中盆地、高屏內陸或花東縱谷不排除上看35度高溫，感受悶熱，請大家多補充水分、注意防曬。另外，周三、四東南部留意局部沉降高溫。