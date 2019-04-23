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423世界閱讀日 聯經出版邀讀者一同體驗「AI說書」

2019-04-23 07:41聯合新聞網 台北訊

圖／聯經出版提供
圖／聯經出版提供
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閱讀是與時俱進的。人工智慧如何應用，協助我們的閱讀體驗？聯經出版與谷臻故事工廠合作，運用「谷臻小簡」讓AI為讀者導讀，快速節錄書中的精采章節，方便讀者更快掌握本書特點。

許多人認為讀書是花時間的事，一本書還沒有細讀，如何判斷內容符合自己的需求？而出版社、網路書店提供的「免費試閱」通常是整段或整章節，當書量較多時，摘選每本書的重點段落，需要更多時間。

AI說書」線上書展則改變此一方式。讀者免費試閱的內容由AI擷取而成，每本書皆在一小時內完成摘選。雖然「AI說書」僅為部分內容精要篩選，無法取代一次完整的閱讀，但卻能為讀者在茫茫書海中，省去許多摸索的時間，讓我們加快遇見一本真正想看的書。

透過讓AI分析大量文本中的語法結構、詞性運用、詞語出現頻率與主題概念，並將文本轉換為網狀結構後，再利用圖算法進一步分析與收斂，最終攝取出精華段落。演算法也會對每一次的結果作出評分，利用AI自身深度學習的能力，使擷取精華的技術能持續進步且愈趨準確。

除了提高閱讀的效率，藉由快速識別書籍脈絡與框架的技術，分析精華時不會更動原書內容，僅節選AI分析較為重要的語句。本次線上書展也特別選擇：文學、環境、歷史、人文四種不同的書類，使讀者可同時體驗與比較AI在處理不同內容類型時的成熟度與差異性。

聯經出版邀請讀者，在4月23日世界閱讀日，一同體驗科技將如何為我們帶來新的閱讀體驗；也一同思考在AI時代，閱讀的可能性與未來。

「AI說書」線上書展

AI聯經出版世界閱讀日

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