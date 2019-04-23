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吳德榮：今高溫上看35度 明天更熱

2019-04-23 07:29聯合報 記者雷光涵╱即時報導

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天到周四台灣都在暖氣團內，今天高溫上看35度，明天還會更熱；不過最新模擬顯示，周五、六受鋒面影響，大氣又趨於不穩。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，到周四 （25日）台灣在暖氣團內，各地為晴午後多雲，白天炎熱似夏，今天高溫將升至33至35度以上，北部氣溫大約在23至35度、中部22至33度、南部23至35度、東部22至34度，明天更熱，要注意防曬、多補充水分，避免中暑。

他表示，今、明大氣穩定，僅山區午後有局部短暫陣雨的機率，影響範圍很小；周四機率略提高，範圍稍擴大。周五、六（26、27日）受鋒面影響，大氣又趨不穩定，各地有局部陣雨或雷雨的機率。至於是否有中、小尺度天氣系統發展，吳德榮說，由於已超過模式理論上的模擬極限，得時間接近些才有可能預測。不過，在鋒面影響下，氣溫略降。下周日、一鋒面遠離，天氣好轉，氣溫回升，午後局部陣雨或雷雨的機率，則逐日降低。

中央氣象局說，今天水氣更少、天氣更穩定一些，各地大多為多雲到晴的天氣，僅午後東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨。不過由於前幾天歷經強震，若經土石鬆軟或地質脆弱區域請務必留意坍方或落石風險；

氣溫方面，氣象局預測西半部高溫約32至34度，東半部約30、31度，中午前後感受悶熱，外出請多補充水分並注意防曬。另外，近期內金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，尤其清晨、深夜機率更高，交通往返請留意航班資訊。

中央氣象局預測今西半部高溫約32至34度，東半部約30、31度，中午前後感受悶熱...
中央氣象局預測今西半部高溫約32至34度，東半部約30、31度，中午前後感受悶熱。本報資料照片
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吳德榮高溫

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