要命斑馬線「防撞」 改用Z字型

公路總局選定彰化縣員林市員林、員基兩家醫院前方的莒光路大路口，設置中部第一處「Z」字型斑馬線，讓行人兩段式安全地穿越道路。 記者何烱榮／攝影 分享 facebook

行人走斑馬線遭撞死意外頻傳，聯合報調查發現斑馬線有太靠近路口等三大缺失，引起中央及地方重視。交通部公路總局在全台各地檢視危險路口，其中一處位在彰化縣員林市兩家醫院前的台一線試辦「Ｚ字型行人兩段式穿越道」，已在昨天啟用；包括斗南、水上、新營、新化等行經交通繁忙的台一線路段，未來路面加工刨除時，行人密集處也將搭配實施行穿線退縮、增設庇護島。

全台行人穿越道普遍規畫在路口處，車輛左右轉彎時常因視線受阻，看到穿越道上有行人會來不及應變而肇事。交通部上月廿二日邀內政部營建署及六都研議解方，六都挑出上百處路口提報交通部，會中並拍板全案擴大為三年計畫，全面盤點易肇事路口，一個月後提出首波改善名單，跨單位合作從標線、號誌等道路工程全面進行改善，並每月追蹤。

交通部表示，公路總局及各地方政府已陸續提報近十處路段，五月初將由政次黃玉霖召開會議全面盤點。若屬營建署已核定前瞻路平專案路段，將納入專案改善；若非屬前瞻路平專案，交通部另找財源協助地方政府進行。由公路總局轄管行經市區的省道路段，各工處已陸續擇定路段並展開改善工程。

設在員生與員林基督教醫院前路口的Ｚ字型穿越道昨天啟用，斑馬線都內縮，距離路口有三公尺，降低行人「曝險」的機率。

公路總局第二區養護工程處交通管理及控制中心主任盧勇廷說，Ｚ字型穿越道設置理念是讓行人穿越一側車道後，在中央分隔島庇護區處轉為面向來車方向，行人有足夠時間及視野觀看來車，再安全穿越另一側車道。

二工處另盤點台中重要交通路口，選定台六十一線西濱快速公路龍井、清水、梧棲區平面道路五處及豐原台十三線環圓北路、大雅台十線中清路各一處交通流量大路口，最快半年後設置Ｚ字型穿越道。

至於管轄全台人車最密集的一工處交控中心主任江堅銘表示，初步選定桃園龍潭台三線中豐路、聖亭路口，當地行穿線本來一次就可通過，將會讓行穿線往上游移動，讓行人可站到分隔島。