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植物性蛋白質換紅肉 兼顧健康與環保

2019-04-22 22:13台灣醒報 記者施養正╱台北報導

用堅果、豆類等植物性蛋白質食材取代紅肉，將能有效降低三酸甘油酯。據美國研究指出，一般認為紅肉是心血管疾病的元兇，但若將紅肉與植物性蛋白質比較，兩者產生的膽固醇及低密度脂蛋白並無顯著差距，但在三酸甘油酯上，紅肉則高出許多。專家認為，可能還有其他食材有致病風險，若說攝取紅肉就導致心臟疾病，實在太過牽強。

紅肉好壞難認定

據《Health24》網站指出，健康研究學者為調查飲食中的膽固醇、低密度脂蛋白及三酸甘油酯對於心臟疾病的影響，抽樣超過1800名受試者。研究發現，若同時攝取適量的紅肉及其他食材，對人體產生的膽固醇及低密度脂蛋白並無顯著差距，唯紅肉在三酸甘油酯上高出數倍。

此外，攝取堅果、豆類等高階植物性蛋白質，內含的低密度（劣質的）膽固醇較一般動物性蛋白質食物低出許多，因此哈佛公共衛生學院教授梅爾表示，「不要再問紅肉是好是壞，這根本毫無意義，必須看跟什麼食材比較！如果你用餅乾或薯條取代漢堡，你絕對不會變健康，但若用堅果或豆類將能獲得顯著的正面效果。」

建議攝取「永續食材」

《今日醫療新聞》也指出，專家們早在2015年即開始研究植物性蛋白與動物性蛋白（紅肉）對於心血管疾病的影響，但當時因證據不足無法做出定論。近年來重啟研究，發現適量的攝取紅肉並不會對健康造成影響。報導指出，許多研究都針對紅肉進行實驗，卻未曾對其他的食材進行研究，因此若說「吃紅肉造成心血管疾病」，實在太過牽強。

即便如此，紅肉的消耗量在美國依舊被熱烈爭論，據美國農業部統計，雖然2018年人均紅肉消耗量重達200磅（約90公斤），但雞、魚等較健康的白肉消耗量逐年上升，代表美國人已逐漸了解，紅肉對於身體營養及環境「百害而無一利」。

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