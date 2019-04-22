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台灣設計展在屏東 結合文創走入生活

2019-04-22 22:12台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

「讓世界看見屏東的美與蓬勃的文創產業！」由台灣最南端的高士古謠隊帶來的嘹亮歌聲為台灣設計展揭開序幕。屏東縣長潘孟安22日出席展前記者會時表示，希望大家能到屏東走走，體驗在地文化；經濟部長沈榮津則希望透過設計展，發揮屏東特色在地經濟，提升屏東能見度。

台灣設計展展前記者會現場特別先展出許多結合屏東歷史、文化的許多不同領域創意商品：五彩繽紛的「好屏便當」、在地果農鮮榨果汁，以及結合屏東大武山部落重上自然理念的建築設計。

文創不再曲高和寡

「我們希望設計能更走入生活。」潘孟安感謝經濟部能夠讓屏東主辦展覽，他感嘆，一般人常認為文創不能當飯吃，但這次展覽講很多屏東的歷史意象與生活的柴米油鹽結合，讓文創不再「曲高和寡」，他希望大家可以來屏東看看文創如何讓屏東發展更好，成為可以讓國際驚嘆的城市。

經濟部長沈榮津也說，希望透過這次展覽串連地方與中央，讓文創的力量提高在地文化附加價值。世界已經在2019台灣燈會看到屏東的實力，他也非常期待屏東縣政府團隊能再帶給台灣與世界更多驚喜。

屏東不再「難」發展

「過往人們認為屏東很『南』所以很『難』發展，其實不然。」策展人中華文化總會副秘書長張鐵志說，屏東其實有許多文化與歷史故事是可以結合文創，發展在地產業，策展團隊要透過這次展覽挖掘更多屏東特色，讓屏東不再「難」發展。

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文創產業潘孟安
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