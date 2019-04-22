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致力環境保護 2019第四屆綠獎徵件活動今啟動

2019-04-22 19:28聯合新聞網 台北訊

本屆綠獎計畫新增學生組獎項。圖／有故事提供
本屆綠獎計畫新增學生組獎項。圖／有故事提供
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今天是4月22日世界地球日，2019年第四屆綠獎徵件活動也於今天啟動，定7月31日截止，歡迎台灣地區所有致力於環境保護的NGO團體、社團法人及年輕學子踴躍參加。詳情請看http://ecoechoaward.com，或追蹤綠獎粉專：https://www.facebook.com/ecoechoaward/

徵件內容如下：

一、大型生態保育計畫獎助：對象為社會團體，歡迎於政府立案之社、財團法人（不含企業基金會）、各地方社團、社區發展協會、NGO組織報名，為行動方案徵件，內容為「提出維護生態環境與綠色環保或土地永續發展之相關計畫」，須為具體可執行的計畫書，書中須說明生態環境與物種所面臨的危機，預期透過何種策略與行動，使生態改善或恢復。　

總獎金新台幣280萬元，依照各團體提案的經費需求，提供獲獎單位至少新台幣30萬元，至多100萬元獎金。

另有網路人氣獎，總獎金新台幣5萬元，即在綠獎官網獲投票數最高的前5個單位，可獲獎，獎金分別為新台幣1萬元。單一機構若投兩件計畫，且皆獲得網路票選前三名，將只取一名（以最高票計算），單一機構不得重覆得獎。

二、青少年環境行動獎（學生組）：對象為國內高中職學生，如為團隊合作，須推派隊長代表參賽，內容是提出環境行動實踐或倡議，以「我的青春・我的環境行動」為題製作紀錄片，記錄個人對於生態環境與綠色環保有助益的行動。包括認識在地物種、拒食非環保海鮮、參與環保團體的活動等，鼓勵學生身體力行實踐綠色環保。

評選分兩階段，第一階段初選為資格審，審查繳交資料是否符合徵件規範，內容是否符合環境永續發展主題且具開創性。通過資格審的團隊名單及社會組參賽內容將於2019年8月14日於網路公告，社會組並於同天開放網路投票。

第二階段初選（社會團體組），凡入圍單位可推派至多3位簡報代表，與評審團進行口頭簡報及現場問答。評審委員參考書面資料及影片後，按「生物多樣性」、「自然性、代表性及特殊性」及「規劃合理性」等項目進行評分。

青少年環境行動獎（學生組）方面，採線上評選，按「議題對環境的迫切性」、「行動對環境帶來的改變」及「陳述表達適切性」等進行評分。網路票選自2019年8月14日（三）12:00至2019年9月15日（日）23:59止。每個FB帳號每天限投票給三個入選計畫。網路票選限台、澎、金、馬持有中華民國國民身分證之居民參加，且聯絡地址為台灣地區各縣市、澎湖、金門及馬祖之民眾。

本活動採網路與紙本雙軌收件，投稿者需「同時」透過網路與紙本投遞。網路收件，可於綠獎官網「徵件辦法」，連結至聯合報系文化基金會徵文專區（連結如下：http://fund.udngroup.com/）。紙本請寄至11070台北市信義區基隆路一段178號12樓（有故事綠獎團隊）收。

想更瞭解徵件辦法，請線上報名環保團體說明會，日期2019年5月17日（五）14:00至15:30，https://www.accupass.com/go/ecoechoawardseminar

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